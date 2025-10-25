Alejandra y Richard Gere abandonan España y regresan a Estados Unidos
La empresaria gallega y el actor dejan el país poco después de que varios medios informasen sobre la posible compra de una mansión en A Coruña
E. P
Richard y Alejandra Gere han tomado una inesperada decisión apenas un año después de instalarse en España junto a sus hijos Alexander (6), y James (5). Fue en otoño de 2024 cuando la pareja decidía abandonar Estados Unidos para comenzar una nueva etapa en el país natal de la empresaria coruñesa.
«Ella fue muy generosa al permitirme vivir seis años en mi mundo, así que es justo que ahora yo le dedique al menos otros seis viviendo en el suyo», reconocía el protagonista de Pretty Woman sin ocultar su ilusión y dejando entrever que vivirían en nuestro país una larga temporada.
Durante el año que residieron en nuestro país, la pareja y sus pequeños residieron en una impresionante mansión en La Moraleja que Gere compró por una cantidad cercana a los 3,5 millones y que se convirtió en su «cuartel general» estos meses, en los que como contó el protagonista de Oficial y caballero en más de una ocasión, fueron habituales las comidas con amigos muchos domingos en los que llegaron a ejercer de anfitriones para más de 30 personas. Y aunque parecía que Richard estaba plenamente integrado en la vida social y cultural española junto a Alejandra —incluso varios medios informaban recientemente que la pareja había adquirido una espectacular mansión en Oleiros, algo que fue desmentido por la propia Alejandra— la familia ha decidido abandonar España y regresar definitivamente a Estados Unidos con sus hijos, dejando a nuestro país sin una de sus parejas más queridas y glamourosas.
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- Louzán: 'Me sentiría muy honrado de que A Coruña y Vigo sean sede del Mundial, pero la única responsabilidad es de cada ciudad
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Así es el nuevo espacio de Marineda City en A Coruña: 'Un lugar de encuentro para los gallegos
- La construcción del último solar de Juan Flórez completa la primera gran arteria de A Coruña
- La Xunta busca ubicación para su primera residencia juvenil en A Coruña: ofrece dónde vivir a personas de 16 a 35 años por este precio
- Corte de tráfico en Alfonso Molina: atención a este cambio en el acceso desde Agrela