Alejandra y Richard Gere abandonan España y regresan a Estados Unidos

Richard y Alejandra Gere han tomado una inesperada decisión apenas un año después de instalarse en España junto a sus hijos Alexander (6), y James (5). Fue en otoño de 2024 cuando la pareja decidía abandonar Estados Unidos para comenzar una nueva etapa en el país natal de la empresaria coruñesa.

«Ella fue muy generosa al permitirme vivir seis años en mi mundo, así que es justo que ahora yo le dedique al menos otros seis viviendo en el suyo», reconocía el protagonista de Pretty Woman sin ocultar su ilusión y dejando entrever que vivirían en nuestro país una larga temporada.

Durante el año que residieron en nuestro país, la pareja y sus pequeños residieron en una impresionante mansión en La Moraleja que Gere compró por una cantidad cercana a los 3,5 millones y que se convirtió en su «cuartel general» estos meses, en los que como contó el protagonista de Oficial y caballero en más de una ocasión, fueron habituales las comidas con amigos muchos domingos en los que llegaron a ejercer de anfitriones para más de 30 personas. Y aunque parecía que Richard estaba plenamente integrado en la vida social y cultural española junto a Alejandra —incluso varios medios informaban recientemente que la pareja había adquirido una espectacular mansión en Oleiros, algo que fue desmentido por la propia Alejandra— la familia ha decidido abandonar España y regresar definitivamente a Estados Unidos con sus hijos, dejando a nuestro país sin una de sus parejas más queridas y glamourosas.