Cervezas Estrella Galicia y El Almendro vuelven por Navidad con «La del Almendro»
Tras el éxito de su primera edición, Fábrica de Cervezas, el espacio de ideas cerveceras más inquieto de Estrella Galicia, y El Almendro presentan la segunda edición de La del Almendro. Esta Doppelbock con almendras, combina diferentes ingredientes para quienes buscan una experiencia cervecera diferente y con carácter. La del Almendro es una cerveza, elaborada con lúpulo Brewers Gold, que aporta un aroma especiado y afrutado con notas de grosella y frutas oscuras, y maltas Pilsen, Vienna y Carafa Special III, que brindan cuerpo y un perfil maltoso.
