Valiña recibe el premio de Narrativa Breve de Repsol

La escritora Carmen V. Valiña recibió este viernes en la Fundación Paideia, en A Coruña, el Premio Narrativa Breve Repsol por su obra Illa de sangue. Este certamen está dotado con 12.000 euros y con la publicación del original en la editorial Galaxia. El libro está ya a la venta. En su XIX edición el certamen contó con la participación de más de cuarenta obras originales e inéditas con una extensión mínima de 50 folios y máxima de 120. El jurado destacó de esta obra el «juego de espejos» que propone, por una parte, situando la trama en la inmediata posguerra, y por la otra, trayendo la historia al presente en la isla de San Simón. El jurado tuvo en cuenta también el ritmo y el estilo de la escritura que desemboca en un final sorprendente e inquietante. Valiña nació en Baio, en 1985, es doctora en Historia Contemporánea, profesora y directora de la escuela de feminismos PeriFéricas.