El escritor Santiago Posteguillo se adentra en el interior de la Torre de Hércules

El aclamado escritor Santiago Posteguillo, que ha alcanzado la fama por varias novelas cuyas tramas transcurren en la Antigua Roma, ha visitado este miércoles en A Coruña la Torre de Hércules, el único faro romano y el más antiguo en funcionamiento del mundo.

El escritor hizo un recorrido por el interior de la torre acompañado por Ana Santorum, directora del centro de interpretación de la Torre de Hércules, y Manuel Arenas, dueño de la Librería Arenas.

El escritor pudo descubrir parte de la historia del antiguo faro que seguramente sirva para su trabajo literario. Por la tarde, estuvo en el auditorio de Afundación para participar en un acto organizado por la Librería Arenas, donde presentó Los tres mundos, la continuación de Roma soy yo y Maldita Roma. El libro se centra en la conquista de las Galias, un territorio que en aquel entonces era bastante hostil para el Imperio romano.