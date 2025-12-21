Antía Pinal: de cantar en las calles de A Coruña a ganar ‘La Voz 2025’

Antía Pinal, la joven gallega que acaba de proclamarse ganadora de La Voz 2025 en Antena 3, ha cautivado con su manera de cantar al público y a los artistas que guían a los talentos musicales en este concurso televisivo, pero antes ya encandiló a muchos coruñeses para los que no pasó desapercibida la voz de esta chica cuando cada mañana se plantaba en la plaza de Lugo para regalar su música a los viandantes. Antía es de Vigo pero al estudiar Arquitectura en A Coruña combinaba su actividad académica con su pasión por la música y, hace apenas un año, un vídeo de ella cantando en directo en la calle en A Coruña se viralizó al ser compartido por centenares de personas que no se quedaron indiferentes ante la capacidad de esta talentosa joven para hacer suyas las versiones de grandes éxitos de otros artistas.

Según lo que ella misma contó en el programa de Antena 3, a Antía no solo le gusta interpretar a su manera las canciones de otros cantantes sino que también crea música y canciones para las que ahora, tras su victoria en La Voz 2025, se abre un horizonte de éxito musical. El paso de Antía por este concurso musical de talentos ha estado plagado de elogios de los coaches de La Voz para la joven gallega. Su participación en el programa comenzó dentro del equipo de Sebastián Yatra pero fue otro de los artistas que acompañan a los concursantes en su formación, el malagueño Pablo López, quien la guió hasta la final tras un robo en una fase del concurso que permite este intercambio de aspirantes. Tanto los dos artistas que la han ayudado en el programa como los otros dos coaches, Malú y Mika, han aplaudido y dedicado palabras de reconocimiento a la personalidad de Antía en su forma de interpretar y a su notable progresión como artista sobre el escenario de La Voz.

La joven gallega que ya encantaba a los coruñeses con sus directos en la plaza de Lugo llegó a la final del programa para jugarse la victoria con los otros tres finalistas: Oihan, Kimy y Audrey. En el camino hacia la gran final de La Voz quedaron atrás otros muchos jóvenes talentos, entre ellos otro gallego, el coruñés Mateo Suárez Latorre —nieto del recordado y laureado futbolista Luis Suárez—, que en las audiciones a ciegas cautivó a los cuatro coaches del programa. Todos intentaron convencerle para que eligiese sus respectivos equipos, pero en fases posteriores, ya dentro del equipo de Mika, no logró apoyos suficientes para progresar en el programa.