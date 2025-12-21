Fallece a los 86 años Tatiana Radziwill, prima de la reina Sofía

Tatiana Radziwill, prima segunda de la reina Sofía y su gran apoyo en los momentos claves de su vida, ha fallecido a los 86 años de edad. Hija del príncipe polaco-lituano Dominico Raniero Radziwill y de la princesa Eugenia de Grecia, mantuvo una relación muy estrecha con la emérita desde que ambas se exiliaron de Grecia durante la Segunda Guerra Mundial.

Tatan, tal y como le llamaban sus allegados de forma cariñosa, sufrió un ictus hace unos años. Desde entonces, su vida cambió por completo porque fue perdiendo movilidad. Por ello, se vio a Leonor el verano pasado llevándola en silla de ruedas en Marivent, donde había compartido decenas de momentos con la emérita.