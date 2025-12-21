Salvador Sobral rechaza volver a Eurovisión
El cantante portugués, ganador del festival en 2017, ha rechazado una invitación para participar como artista invitado en la edición de 2026 de Eurovisión. Sobral ha sido tajante al explicar sus motivos: «Si está Israel, yo no voy». El artista se ha convertido en una de las voces más críticas con la UER por no haber actuado contra Israel.
