La mujer del alcalde de Nueva York luce un calzado con sello coruñés
Rama Duwaji llevó unas botas de la firma Miista, fundada por la diseñadora coruñesa Laura Villasenín, a la toma de posesión de su marido, el demócrata Zohran Mamdani
En la toma de posesión del nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se coló una firma de origen gallego. Y es que la nueva ‘primera dama’ de Nueva York, Rama Duwaji, lució unas botas de la firma Miista, fundada por la diseñadora Laura Villasenín (Ordes, 1979).
Mamdani se convirtió en el alcalde más joven de Nueva York y juró su cargo sobre el Corán, algo nunca visto hasta la fecha. La persona que sostuvo el libro sagrado era su mujer, quien lució unas botas de la marca Miista, fundada en 2010 en Londres. En concreto, Duwaji escogió el modelo Shelley, de piel en color negro, con cordones en la parte trasera y un tacón de seis centímetros, unas botas que tienen un valor de 600 dólares, unos 530 euros. Los botines fueron el complemento elegido para un look en el que la artista e ilustradora conjuntó con un abrigo vintage de Balenciaga, pendientes de Nueva York Vintage y unas bermudas de la firma neoyorkina The Frankie Shop.
Pero Rama Duwaji no es la primera persona famosa en usar esta marca. Madonna, Charli XCX, Jorja Smith, la modelo Candice Swanepoel, la banda Katseye, Jenna Ortega o la actriz y cantante Suki Waterhouse son algunas de las celebreties que lucieron en sus pies la marca gallega, que ha ido creciendo poco a poco desde su fundación. Los diseños de Miista son piezas artesanales, diseñadas en Londres y que se fabrican entre España y Portugal. Tienen su sede y un taller en el que confeccionan las prendas de la firma en el polígono de Alvedro, en Culleredo
- Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Año nuevo en A Coruña: 2026 comienza con colas para los buses y taxis tras las fiestas de Nochevieja
- El Sporting sube la apuesta y ya tiene dinero reservado para contratar a Yeremay en verano
- San Silvestre A Coruña 2025: la carrera popular de fin de año suma deporte y diversión
- El ex jugador del Deportivo que se muestra incombustible y brilla en la Copa de África: doblete y asistencia de superclase
- Los bomberos de A Coruña rescatan a una persona encerrada en un baño público
- El poblado navideño de A Coruña hace las maletas: «Me da muchísima rabia, no se vendió nada»