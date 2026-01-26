Xurxo Souto presenta la novela que cuenta la historia del movimiento bravú
A Coruña
El escritor y músico Xurxo Souto presentó este lunes su último libro, A novela do Bravú. La presentación se llevó a cabo en la Biblioteca del Fórum Metropolitano en la tarde de este lunes con decenas de asistentes.
El libro se define como «una experiencia colectiva» que va más allá de la música y que cuenta cómo en los años noventa, un grupo de gente joven decidió salir del discurso dominante utilizando la lengua gallega. La sinopsis de la obra recuerda una frase de Miguel Anxo Murado al respecto: «En la antítesis de la morriña está el bravú».
- 0-1 | El Deportivo cae ante el Racing de Santander
- CincodeTres, la nueva cara de O Temple: 'La idea que tiene la gente de que Cambre está muerto no es cierta
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- Así está la clasificación de Segunda División: el Málaga supera a un Deportivo que aún podría acabar segundo la jornada
- Así es el chocolate coruñés que conquista paladares en todo el mundo
- Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
- La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero
- O Castrillón teme perder su propia identidad: 'Dentro de poco desaparecerán los trabajadores, estará todo por las nubes