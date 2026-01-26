Xurxo Souto presenta la novela que cuenta la historia del movimiento bravú

El escritor y músico Xurxo Souto presentó este lunes su último libro, A novela do Bravú. La presentación se llevó a cabo en la Biblioteca del Fórum Metropolitano en la tarde de este lunes con decenas de asistentes.

El libro se define como «una experiencia colectiva» que va más allá de la música y que cuenta cómo en los años noventa, un grupo de gente joven decidió salir del discurso dominante utilizando la lengua gallega. La sinopsis de la obra recuerda una frase de Miguel Anxo Murado al respecto: «En la antítesis de la morriña está el bravú».