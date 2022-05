Quizá alguna vez has notado que tu perro estaba incómodo en casa y no sabías bien por qué. Puede ser porque, sin quererlo hayas hecho algo que le tensa y es que existen muchos hábitos de los seres humanos que no soportan. Son gestos, comportamientos y conductas, en algunos casos conscientes y en otros inconscientes, que en el mejor de los casos pueden confundirlos, pero que en algunos casos les molestan especialmente.

