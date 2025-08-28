Si ves una cría de pájaro caída del nido, no la cojas: esto es lo que dice la Sociedad Española de Ornitología

Los humanos no vivimos solos en la ciudad, aunque a veces lo parezca. Existen diferentes animales que conviven entre los edificios y el asfalto, como algunas especies de pájaro: los gorriones, los vencejos o los mirlos son algunos de nuestros vecinos voladores.

Durante esta época del año, con la primavera en plena efervescencia y el verano a la vuelta de la esquina, muchas de estas aves urbanas se encuentran en temporada de cría, por lo que es posible que te topes por la ciudad con algún polluelo extraviado del nido.

El primer impulso ante este hallazgo es recoger al animal para ayudarlo. Pero aunque este gesto esté cargado de buena intención, los expertos de la Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird Life) advierten de que no siempre es lo más recomendable.

«No lo cojas»

SEO Bird Life ha lanzado una campaña llamada «No lo cojas» para concienciar a la población sobre la temporada de cría de las aves urbanas y su alta vulnerabilidad.

«Muchas especies de aves abandonan el nido antes de poder volar con soltura. Durante esos días, permanecen en el suelo o en ramas bajas, mientras sus padres los siguen alimentando y vigilando de cerca. Retirar a estas crías del entorno natural interrumpe este proceso vital de adquirir mayor independencia y disminuye sus posibilidades de sobrevivir», indican los ornitólogos.

Así, explican que cada año se trasladan a centros de recuperación de aves a crías que están completamente sanas «por personas bienintencionadas que no saben que su presencia en el suelo es completamente natural». Por eso, a no ser que veamos que corren riesgo de ser atropellados o capturados, lo mejor es no tocar a estos pequeños pájaros.

Qué hacer si vemos un polluelo caído

La Sociedad Española de Ornitología comparte los siguientes consejos en caso de detectar una cría extraviada de su nido:

Observar a distancia: si el ave no está herida o en peligro inminente de depredación, es mejor no intervenir.

si el ave no está herida o en peligro inminente de depredación, es mejor no intervenir. Vigilar si hay adultos cerca: suelen estar atentos y alimentan a la cría incluso en el suelo. Alejarse y permitir que ellos actúen es la mejor opción.

suelen estar atentos y alimentan a la cría incluso en el suelo. Alejarse y permitir que ellos actúen es la mejor opción. Evitar llevarlo a casa: criar aves silvestres sin autorización está prohibido y no mejora su bienestar. Pero si has de intervenir, déjalo en un lugar resguardado de predadores y del tráfico rodado, un arbusto o un árbol bajo puede hacer la función.

criar aves silvestres sin autorización está prohibido y no mejora su bienestar. Pero si has de intervenir, déjalo en un lugar resguardado de predadores y del tráfico rodado, un arbusto o un árbol bajo puede hacer la función. Contactar con un centro de recuperación: solo si está herida o en peligro evidente.

Además, la asociación subraya «la importancia de mantener la vegetación urbana en buen estado durante la época de cría, evitando podas o desbroces que puedan destruir nidos o poner en peligro a las crías» y recuerda: «Cuidar de las crías de aves —y de sus hábitats— es también cuidar de nuestra propia calidad de vida».