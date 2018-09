Diez ideas para llevar el 'animal print', el estampado de moda este otoño

El estampado de leopardo y el de serpiente son sin duda una de las grandes tendencias de este otoño 2018.



Abrigos, americanas, pantalones, botas, botines, bolsos, etc., las firmas de moda lo presentan en todo tipo de prendas por lo que las opciones para lucirlo son infinitas.



Sin embargo, ambos son ´print´ muy arriesgados y pueden arruinar con facilidad cualquier ´look´ si no se combinan correctamente.

Una de las mejores pautas a seguir es optar por prendas básicas en blanco, beige, camel, marrón o negro para no fallar nunca.



A continuación, te dejamos 10 ideas muy inspiradoras para poder lucir el estampado de moda este otoño con mucho estilo y con prendas que seguramente ya tienes en el armario: