Trucos 'low cost' de la Reina Letizia y otras 'royals' para estar siempre perfectas

La Reina Letizia, Kate Middleton o Meghan Markle son unas de las mujeres más estilosas del momento. Cada una de sus apariciones públicas es analizada con lupa por sus looks. Vestidos que crean tendencia, zapatos que se agotan en horas o peinados que enamoran son la tónica habitual de sus estilismos.

Estas y otras 'royals' lucen siempre perfectas, pero sus looks esconden algunos trucos. Se trata de prácticas muy sencillas y consideradas 'low cost', por lo que tú también puedes seguirlas. Echa un vistazo al siguiente listado para lucir como una auténtica 'royal' sin tener que rascarte demasiado el bolsillo.



Zapatos una talla más grande



Es habitual ver a Doña Letizia, Máxima de Holanda o Kate Middleton con tacones de vértigo. En muchas ocasiones, sus actos oficiales las obligan a lucir este tipo de calzado. Pues bien, para evitar las rozadoras y estar más cómodas durante esas recepciones optan por ponerse tacones de una talla superior a la suya.



EFE/ REUTERS

Plantillas de silicona



En la misma línea que el anterior truco para estar perfectas, las 'royals' son fans de las plantillas de silicona en sus medias al utilizar zapatos de tacón. De esta manera, evitan hacer fuerza en los pies cuando andan con sus tacones. La silicona fija el pie en el tacón y así están mucho más cómodas.



Mallas como culote



Muchas apariciones públicas de la realeza tienen lugar al aire libre. Para evitar malas pasadas, por ejemplo, con el viento y sus vestidos o faldas, una práctica habitual es recurrir a los culotes. Estas prendas atraen los vestidos hacia el trasero y evitan vuelos inesperados, como el que sufrió Kate Middleton en un acto en 2011.



REUTERS

Esmaltes en tonos neutros



No te rompas la cabeza pensando qué color utilizar para pintarte las uñas. Evita, además, los desagradables desconchones cuando se levanta el esmalte y haz como las 'royals'. Si te fijas en sus uñas, éstas suelen apostar por tonos neutros. De esta manera, lucen una manicura perfecta, la cual no les requiere mucha dedicación.



Redecilla para sujetar el cabello



Si tienes un evento y quieres recoger tu melena, la típica redecilla puede ser tu mejor aliado. Huye de lacas y tiranteces y mete tu moño, trenza o recogido, en una redecilla del color de tu pelo. Kate Middleton lo hace muy a menudo y el resultado es perfecto.



REUTERS / EFE

Gomas para los tocados



No pienses que las royals son unas expertas en lucir tocados. Si te has decidido a lucir este tipo de complementos en tu próxima boda, no te agobies. Hazte con una goma para sujetarlo y olvídate de incomodidades. Meghan Markle es una fan de este truco con el luce siempre perfecta y el cual pasa totalmente desapercibido.