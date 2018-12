Doña Letizia reutiliza un vestido de la Reina Sofía de 1982

La Reina Letizia ha cumplido con una de sus citas más importantes antes de acabar el año, presidiendo los Premios Nacionales de la Moda en el Museo del Traje de Madrid, mostrando así su apoyo una vez más a la industria de la moda de nuestro país.

Una cita muy importante para la Reina en la que se ve en la encrucijada de no poder vestir de ninguno de los premiados, para no mostrar así un claro favoritismo y poder herir sensibilidades, pero a la vez todos los ojos se posaran en su elección estilística, con la que normalmente apoya a los diseñadores patrios. En esta encrucijada la Reina ha elegido un vestido de lo más especial, cargado de su significado y no solo porque sea de su color 'fetiche'.

Se trata de un vestido con corte típico de los años 70, con un pequeño cuello alto, con cintura ajustada y falda plisada, en rojo y combinando tejidos en raso y brillo. Pero lo que realmente ha llamado la atención de su elección es que se trata de un vestido 'vintage' que forma parte del armario de la Reina Sofía y que ahora la mujer de Felipe VI ha rescatado, rindiendo así homenaje no solo a nuestra moda sino también a su suegra.

Doña Letizia lo ha combinado con sus salones de Magrit en el mismo color y un bolso de 'animal print' también tonos rojizos de Carolina Herrera. Como únicas joyas ha lucido unos pendientes de cabuchón de rubí, que ya ha lucido en varias ocasiones.

Sin duda, un 'look' cargado de significado y que vuelve a demostrar que el rojo es la gran debilidad de la reina. Pero no es la primera vez que la Reina rinde homenaje a la emérita rescatando piezas de su armario, como ya pudimos ver durante la celebración privada del 80 cumpleaños del Rey Juan Carlos. Una tendencia a la que también se ha sumado Victoria de Suecia que durante la última gala de los Premios Nobel lució un vestido que había llevado su madre a la misma gala hace casi 30 años.