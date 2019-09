Pilar Rubio deslumbra en la alfombra roja de los premios The Best

Milán vivió este lunes una noche de ensueño con la nueva edición de la entrega de los premios The Best FIFA Football. Una celebración que tuvo lugar en el Teatro alla Scala de la ciudad italiana. Hasta allí se trasladaron numerosos futbolistas que no quisieron perderse este día tan señalado.



Sergio Ramos y Pilar Rubio fueron los encargados de poner el acento español en esta noche de deporte. La mujer del futbolista brilló con un diseño de Pronovias de la colección The metallics style 72. Un vestido de corte sirena realizado en lamé, un tejido metalizado en tonos dorados y plateados, con un sugerente escote asimétrico y cuerpo drapeado que se funde con la falda que presenta una sensual abertura lateral.





También llamaron la atención la familiaposó de lo más risueño con su mujer Antonella Roccuzzo y sus dos hijos mayores, Thiago y Mateo.

Una bonita estampa familiar que también se repitió en el caso deambos compañeros del Real Madrid.