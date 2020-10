Disfraces caseros y originales para triunfar este Halloween.

Un año más tenemos que prepararnos para celebrar una de las noches más terroríficas tras la llegada del invierno y, además, ser de los más original para que, sobre todo los más pequeños de la casa, se lo pasen en grande.



En años anteriores, los niños han podido salir a la calle para realizar el tradicional 'truco o trato', mientras los adultos acudían a eventos con temática terrorífica, algo que en esta ocasión no va a ser posible debido a las medidas vigentes en la lucha contra el coronavirus.



Y es que este 2020 nuestro Halloween será más familiar que nunca, pero eso no significa que no se pueda celebrar por todo lo alto. Solo hay que echarle imaginación y vestirse para la ocasión con los disfraces originales que os mostramos a continuación. Eso sí, que no se os olvide la mascarilla a juego.





Calavera mexicana

Disfraz de calavera mexicana. Foto: Shutterstock

Miércoles, de la familia Addams

Momias

Disfraz de momia. Foto: Shutterstock

Disfraz de Pennywise

Disfraz de Pennywise. Foto: Shutterstock

Vampiros

Disfraz de vampiro. Foto: Shutterstock

Zombies

Disfraz de zombie. Foto: Pinterest

Superhéroes

Disfraz de Joker. Foto: Archivo

Después del estreno de la película de 'Coco' en los cines, las calaveras mexicanas se pusieron de moda, sobre todo como disfraz para Halloween . Solo necesitaráscon adornos florales y corazones otras partes de la cara como frente o mejillas. Una diadema de flores, junto a un tul o un sombrero mexicano completarán el aterrador 'look'.Ahora que la familia más terrorífica está preparando su vuelta a la pequeña pantalla , el disfraz de cualquiera de sus emblemáticos personajes es una opción genial para este Halloween. Por ejemplo,. Solo necesitarás un vestido negro, dos trenzas en el pelo, tez blanquecina, ojeras prominentes y algo muy importante: no sonreír.Un clásico de Halloween que no puede quedarse fuera de la lista y que es muy sencillo de hacer son las. Puedes usar tela blanca o una sabana vieja cortada en tiras para envolverte, aunque lo más habitual es recurrir a laspara montar este tradicional disfraz de momia.Los payasos no suelen asustar mucho, salvo cuando llega Halloween.como Pennywise. El maléfico personaje desuele ser un clásico en estas fechas ya que con un poco de maquillaje y un globo rojo dejarás sin dormir a más de uno.Otro de los clásicos de la noche más terrorífica del año son los vampiros. Convertirse en uno de ellos no es muy complicado, básicamente porque solo se necesitan. ¿Y qué pasa con los dientes postizos? Seguro que, por lo que olvídate de la incómoda dentadura postiza.Un disfraz que se ha puesto de moda en los últimos años y que además es fácil de crear es el de zombie. Toma algunaque no vayas a usar, hazle algunay, con un poco de pintura acrílica, simulasobre las prendas y también sobre el rostro. Intenta estar lo más pálido posible y con unaspara parecer aún más un muerto viviente.No hay necesidad de disfrazarse únicamente con motivos terroríficos. Muchos optan por los disfraces de superhéroes y sus villanos durante Halloween , siendopara esta noche.