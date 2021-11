Primark tiene como objetivo acercar la moda a todos los bolsillos. En sus tiendas podemos encontrar las últimas tendencias a precios muy asequibles, de ahí su éxito. Ahora, la cadena irlandesa ha sorprendido a sus clientes con una nueva incorporación.

Todos hemos soñado con tener unas 'Converse All Star', unas de las zapatillas más adquiridas a lo largo de la historia. En su versión alta o baja, con o sin plataforma o lisas o con estampados son un calzado de lo más versátil y que quede ideal con cualquier look pero su precio no está al alcance de todos los bolsillos. Si tú también eres fan de las Converse pero no quieres invertir tanto dinero, Primark tiene la solución. Ha sacado una versión low cost para todos los públicos.

Esta versión de las míticas All Star de caña alta no tienen nada que envidiar a las originales. Están disponibles en color burdeos y en gris pero lo mejor de todo es su precio. Están disponibles por sólo 9 euros así que como consejo, dejes escapar la oportunidad de hacerte con esta réplica casi exacta de las míticas Converse All Star porque seguro que volarán.