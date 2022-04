Sara Carbonero es todo un referente de estilo. La periodista conquista a sus más de 3 millones de seguidores con sus looks diarios y su estilo de vida. Su cuenta de Instagram es una puerta abierta a su armario que cuenta con muchas prendas low cost.

La influencer es una gran amante del grupo Inditex. En más de una ocasión nos ha descubierto prendas de ropa que nos han cautivado y que, gracias a ella, se agotaban en horas. Su pasión por la moda la ha llevado a crear su propia marca de ropa junto a su compañera y amiga Isabel Jiménez. 'Slowlove' cuenta con prendas de lo más románticas con las que Sara quiere acercar su estilo a sus seguidores.

En su último viaje a México la periodista dio algunas pinceladas de las prendas que pondrán a la venta esta temporada y hay un pantalón que ya ha causado sensación incluso antes de estar a la venta. Es de punto, acampanado y estampado con rayas de colores.

Si no puedes esperas más para hacerte con este look, Pull and Bear tiene una opción prácticamente igual y a un precio al que no podrás decir que no. La prenda, que valía 19,99 euros, ahora cuesta 9,99 euros y está disponible en varias tallas. Además, su cintura elástica permite adaptarse a todo tipo de cuerpos.

Puedes completar el look con la chaqueta de punto a conjunto, que está rebajada al mismo precio que su parte de abajo. Por menos de 20 euros tendrás un conjunto cómodo, versátil y alegre, que te dará mucho juego para combinar con prendas que ya tengas en el armario. Un total look de punto con el que dar la bienvenida a la primavera.