Existen autobronceadores que pueden ayudarnos a solucionar el 'drama' de los primeros días de calor pero no siempre quedan bien. A veces nos dejan demasiado naranjas o incluso dejan nuestra piel a manchas pero Mercadona tiene la solución para que luzcas un bonito bronceado antes de que llegue el verano y no, no es una crema bronceadora.

Las Perlas de sol de Deliplus son unas cápsulas capaces de acelerar el proceso de bronceado, preparando tu piel para que absorba los rayos de sol y adquiera rápidamente ese tono dorado que tanto nos gusta. Estas cápsulas estimulando la melanina, el pigmento natural que protege la piel contra los efectos de los rayos ultravioleta de la luz solar y es responsable de su bronceado. Las perlas de sol contienen betacaroteno, luteína y cobre, tres elementos que permitirán cuidar de nuestra piel durante los meses de verano. La luteína y omega 3 previenen el envejecimiento celular y mejoran la elasticidad de la piel. El cobre contribuye a la pigmentación de la piel, y con ello, que podamos lucir un tono más unificado. Las vitaminas A, C y E y el aceite de pescado son también parte esencial de estas perlas. Según pone en el envase se recomienda tomar 1 al día y preferiblemente por la mañana, y comenzar un mes antes de la exposición solar, durante los meses en los que estemos expuesto y hasta un mes después. La caja trae 30 cápsulas y se vende a un precio de 3, 95 euros. Es importante tener claro que estas perlas no son el sustituto de ningún protector solar. Siempre que te pongas al sol debes ponerte crema protectora, preferiblemente de 50.