No importa que la moda sea cíclica, pues hay básicos que se han convertido en elecciones completamente atemporales. Siempre triunfan. Un ejemplo son las zapatillas blancas, sneakers que combinan con todo y que en verano ofrecen un sinfín de opciones para poner la guinda final a tus looks de terraza. No pierdas detalle de algunas zapatillas blancas que querrás tener, sí o sí, entre tus pertenencias.

Zapatillas blancas Mustang con detalles multicolor Mustang propone este modelo clásico en color blanco, pero con detalles multicolor. Con un diseño ya conocido y popular en la marca, el principal elemento a destacar de estas zapatillas es su versatilidad. Su precio, otro gran atractivo, es de menos de 50 euros. Zapatillas de piel Lacoste, las sneakers más elegantes Si buscas un calzado deportivo, cómodo, funcional y de estilo casual, pero todo ello sin renunciar a la elegancia, este modelo de Lacoste será tu perdición. Con un diseño en piel blanca y un corte sereno, su combinación de materiales causa sensación entre los consumidores. Las puedes encontrar a la venta en El Corte Inglés con un 30 % de descuento. NY90 Adidas, las zapatillas blancas vintage que no te querrás quitar Adidas lleva años apostando por el estilo vintage. Estas zapatillas confirman esa tendencia con un guiño muy evidente a sus modelos originales. Estas zapatillas, a pesar de ofrecer un diseño muy básico, potenciarán tu estilo y personalidad. Su precio es de 90 euros. Las deportivas blancas con plataforma de H&M Hasta las firmas de moda se introducen en el mundo de las sneakers. Un ejemplo es H&M con sus zapatillas blancas con suela de estilo plataforma. Un modelo con mucho rollo, muy cómodo y a un precio inmejorable, solo 19,99 euros. No dudes en combinarlas con unos vaqueros tobilleros o con tu short preferido. Legacy AZ blancas de Reebok Y si hablamos de rollo, qué mejor opción que las Legacy AZ de Reebok. Estas sneakers son completamente blancas, es un modelo que está arrasando en la firma estadounidense y que te hará lucir un estilo casual sin renunciar a la comodidad. Su precio es de 100 euros. Reebok Royal Complete Clean Para finalizar con las propuestas, una segunda opción de Reebok. Las Royal Complete Clean destacan por su suela plana y su estilo clásico. Son muy cómodas y versátiles, perfectas para combinar con todo tipo de prendas. Y a solo 50 euros.