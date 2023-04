En los últimas días, hay una prenda que ha ascendido vertiginosamente al podio de los virales de la primavera y ha corrido como la pólvora por Instagram. Hablamos de un vestido de Mango que, no sólo es uno de los más bonitos de la enseña, sino que también se lo hemos visto lucir esta misma semana a ‘influencers’ como Nuria Val. La catalana –cofundadora y directora creativa de la firma Rowse Beauty– no ha dudado en enfundarse este diseño de crochet, perfecto para cualquier ocasión. Además, esta prenda de la casa española cuenta con todos los ingredientes para triunfar por sí misma, no sólo en la red social sino también a pie de calle.

Para empezar, es la opción estival perfecta y estamos seguras de que este verano será un ‘must’ en las playas españolas. Por otro lado, el juego de transparencias y el colorido –en un tono crudo súper favorecedor– son de lo más apetecibles, con ese puntito setentero de inspiración ‘hippie’ que cuenta con tantos adeptos. Además, por último, el crochet es uno de los tejidos clave de esta temporada (lo hemos visto en firmas como Alberta Ferretti, Celine, Carolina Herrera o Isabel Marant) por lo que, además, es una absoluta tendencia. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nuria Val (@frecklesnur) Y es que Nuria forma parte del escuadrón de #Mangogirls con el que cuenta la etiqueta española (junto a otras expertas en moda como Gala González, María Pombo o nombres internacionales como Veronika Heilbrunner o Camille Charriere) y son muchas las ocasiones en las que la vemos luciendo prendas de la firma. En este caso, la ‘it-girl’ se encuentra disfrutando de unos días en Ibiza junto a su familia –el fotógrafo Coke Bartrina y su hija– y ha aprovechado la ocasión para estrenar este bonito diseño, que combina unas sandalias planas, tipo chancla, y unos pendientes ‘XL’ de rafia, que siguen la estela bohemia del resto del estilismo. La ‘influencer’, además, demuestra que es posible apostar por las transparencias sin dejar nada a la vista, gracias a las superposiciones, que son todo un ‘must‘ esta temporada. Su ‘look’ se convierte así en un pequeño aperitivo de una de las grandes claves del próximo verano, que ya está a la vuelta de la esquina. Si quieres hacerte con este vestido, más vale que te des prisa porque, de hecho, algunas de las tallas ya tienen lista de espera y es que está, literalmente, volando de las perchas de Mango. Cuesta 39,99 €, y es, sin duda, uno de las creaciones más especiales de la casa barcelonesa. Una cosa está clara: promete ser un ‘hit’, no sólo a lo largo y ancho de nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras, donde la enseña no deja de crecer.