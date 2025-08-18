Este pueblo coruñés ha enamorado al Condé Nast Traveler: tiene una de las mejores parrillas de España y está a una hora de A Coruña
Entre los motivos para visitar esta localidad, la revista de viajes la destaca por su vínculo con una popular escritora gallega, por su gastronomía y por ser parada clave en el Camino de Santiago
Lucía Martínez
Al igual que en años anteriores, Condé Nast Traveler, la revista especializada en viajes y estilo de vida, ha seleccionado los mejores destinos del mundo para visitar en 2025.
Bajo su sello Best Places to Go, han elegido además los once mejores lugares de España y Portugal y, entre ellos, se ha colado una localidad de Galicia.
La mejor parrilla de España
La localidad gallega que ha enamorado a la reconocida revista especializada de viajes es Padrón.
Según Condé Nast Traveler, son muchos los motivos por los que Padrón merece parada obligada el año que viene: sus pimientos, la casa de Rosalía de Castro o que tiene una de las mejores parrillas de España.
"Cuando uno prueba los verdaderos pimientos de Padrón, los que se sirven en Taberna O Pemento, por ejemplo, solo querrá volver y volver", confiesa Cynthia Martín en el artículo de la revista para luego agregar que, este producto indispensable de la gastronomía gallega, procede realmente de Herbón.
Otro de los motivos que destaca la revista es la casa de Rosalía de Castro, convertida en la actualidad en un museo visitable en Matanza.
Pero, si aún necesitas más razones para dejarte caer por esta localidad gallega clave en el Camino de Santiago y a medio camino entre las Rías Baixas y Santiago, Martín destaca un último factor.
Y es que, Padrón puede presumir de tener "uno de los templos parrilleros de España y del producto gallego".
Se refiere al galardonado Asador O'Pazo, que abrió sus puertas a mediados del año 2000 y que, en la actualidad, ya cuenta con una Estrella Michelin y dos soles Repsol.
Un restaurante en el que lo que hacen "los hermanos Vidal con el fuego y las navajas, los longueirones, el lumbrigante (bogavante), la anguila, la palometa roja o la vaca rubia gallega es inolvidable", incide.
Finalmente, la revista destaca una última parada para despedir por todo lo alto la visita a Padrón: el mirador de Monte Muralla. Y nunca mejor dicho.
Los destinos que debes visitar en 2025
Junto a Padrón, Condé Nast Traveler también ha seleccionado a los siguientes destinos españoles y portugueses:
- Cáceres
- Girona
- La Gomera
- Matarraña (Teruel)
- Salamanca
- Sevilla
- Sierra de Arrábida (Portugal)
- Toledo
- Valle del Douro (Portugal)
