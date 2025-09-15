Este pueblo coruñés ha enamorado al Condé Nast Traveler: tiene una de las mejores parrillas de España y está a una hora de A Coruña

Al igual que en años anteriores, Condé Nast Traveler, la revista especializada en viajes y estilo de vida, ha seleccionado los mejores destinos del mundo para visitar en 2025.

Bajo su sello Best Places to Go, han elegido además los once mejores lugares de España y Portugal y, entre ellos, se ha colado una localidad de Galicia.

La mejor parrilla de España

La localidad gallega que ha enamorado a la reconocida revista especializada de viajes es Padrón.

Según Condé Nast Traveler, son muchos los motivos por los que Padrón merece parada obligada el año que viene: sus pimientos, la casa de Rosalía de Castro o que tiene una de las mejores parrillas de España.

"Cuando uno prueba los verdaderos pimientos de Padrón, los que se sirven en Taberna O Pemento, por ejemplo, solo querrá volver y volver", confiesa Cynthia Martín en el artículo de la revista para luego agregar que, este producto indispensable de la gastronomía gallega, procede realmente de Herbón.

Otro de los motivos que destaca la revista es la casa de Rosalía de Castro, convertida en la actualidad en un museo visitable en Matanza.

Pero, si aún necesitas más razones para dejarte caer por esta localidad gallega clave en el Camino de Santiago y a medio camino entre las Rías Baixas y Santiago, Martín destaca un último factor.

Y es que, Padrón puede presumir de tener "uno de los templos parrilleros de España y del producto gallego".

Se refiere al galardonado Asador O'Pazo, que abrió sus puertas a mediados del año 2000 y que, en la actualidad, ya cuenta con una Estrella Michelin y dos soles Repsol.

#marisco #restaurantesgalicia ♬ sonido original - CENANDO CON PABLO @cenandoconpablo Comida en el mejor Asador de todo Galicia (180€ por persona su Menú Degustación). Resumen: ESPECTACULAR. Lo que se suele decir un "place to be". Tiene un nivelón que pocos restaurantes de España igualan con un manejo de las brasas sensacional en todo el productazo que manejan de procedencia local ya que está ubicado en Padrón (provincia A Coruña) y Marisco y Carne es de proximidad. Deseando repetir.. Ticket de mi cena en Asador O'Pazo al final del video y el más extenso como siempre en YT 📺 #asador

Un restaurante en el que lo que hacen "los hermanos Vidal con el fuego y las navajas, los longueirones, el lumbrigante (bogavante), la anguila, la palometa roja o la vaca rubia gallega es inolvidable", incide.

Finalmente, la revista destaca una última parada para despedir por todo lo alto la visita a Padrón: el mirador de Monte Muralla. Y nunca mejor dicho.

Los destinos que debes visitar en 2025

Junto a Padrón, Condé Nast Traveler también ha seleccionado a los siguientes destinos españoles y portugueses: