Trucos para aliviar los ronquidos

Es frecuente la queja de muchas mujeres de que no han podido dormir correctamente por culpa de los ronquidos de su pareja. Aunque la mujer tampoco se libra de roncar. Por lo general la mitad de los hombres suele roncar, aunque también una de cada cuatro mujeres roncan, según datos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Eso sí, puedes estar tranquilo porque algunos trucos pueden ayudarte a que tus ronquidos se reduzcan e incluso desaparezcan. En muchos casos, estos suelen descubrirse cuando se empieza a dormir con una pareja, y es vital tener conocimiento de ellos y de la situación y proceso en el que tienen lugar, puesto que pueden ser un síntoma de enfermedad, aunque no suele ser lo general.

"Pueden ser síntoma de enfermedad pero no todo ronquido se asocia a ello. El 40% de la población adulta ronca, pero la mayor parte de casos son ronquidos simples, aquel que no se asocia a ninguna patología", remarca en una entrevista con Infosalus la coordinadora del área del Sueño de la SEPAR, la doctora Olga Mediano.

En este sentido, advierte de que la patología más relevante es la apnea del sueño. "No es un ronquido regular, sino que se acompaña de paradas respiratorias y se produce porque se obstruye la vía aérea a nivel de la garganta. Esto da lugar a paradas respiratorias. Ésta sí es una enfermedad y sí tiene consecuencias para la salud de la persona, pero lo padece el 4% de la población de edad media", agrega.

Sobre por qué los ronquidos son más frecuentes en los hombres que en las mujeres, Mediano señala que se debe a la distribución de la grasa corporal, que se le acumula más a nivel del cuello en el hombre, lo que hace que cuando se queda dormido se obstruya esa zona y sea más difícil el paso del aire. "Ese cierto nivel de obstrucción o de aumento de resistencia al paso del aire hace que se produzca el ronquido", precisa.

Sin embargo, indica que en la mujer la distribución de la grasa es distinta, se acumula más en la cadera. Si bien alerta de que cuando se llega a la menopausia se equipara la acumulación a la del hombre, y por eso las mujeres comienzan en esta etapa a roncar más, aunque también se producen más apneas en la mujer. "Las embarazadas también roncan por un mecanismo parecido. Se retienen más líquidos, se aumenta el peso y el nivel de la grasa. Luego también la tripa hace que tengamos un cierto descenso de la capacidad pulmonar. Todo junto, con una situación hormonal peculiar, es la que hace que la embarazada ronque más que antes del embarazo", añade la miembro de SEPAR.

Asimismo, Mediano resalta que, aparte del exceso de peso, hay una serie de factores que favorecen que un día se ronque, como el fumar, una enfermedad como el catarro, o la postura para dormir, por ejemplo.

"El tabaco influye a la hora de roncar porque aumenta la inflamación a nivel de la vía aérea superior y le resta espacio a la entrada del aire. También afecta el alcohol y sobre todo si se bebe a última hora de la tarde se debilita la vía aérea y se facilita el ronquido", advierte.

A su vez, menciona la postura boca arriba, ya que la vía aérea está menos protegida y se produce más la obstrucción; la patología de la nariz, como las desviaciones de tabique, pólipos en nariz, o hipertrofia de cornetes, por ejemplo, porque pueden provocar que el flujo de aire entre de forma turbulenta, no de forma laminar, y hace que el paciente tenga que respirar también por la boca.

Asimismo, pueden favorecer el ronquido unas amígdalas grandes en el caso de los niños. "En el niño serán la primera causa de ronquido. Aunque con la edad también se ronca más y se debilita la vía aérea, y cuanto más débil será más ruido se producirá", reconoce la doctora Mediano.



Pautas para aliviar los ronquidos



Con todo ello, la miembro de SEPAR enumera una serie de consejos o pautas con los que reducir los molestos ronquidos que muchas veces nos impiden dormir:

1.- Evitar el consumo de tóxicos (tabaco y alcohol)

2.- La posición en lateral para dormir. "Aunque parece una tontería porque estamos dormidos pero si siempre nos vamos a la cama durmiendo de lado y cada vez que nos despertemos nos ponemos de lado, dormiremos al final más de lado, lo que reducirá significativamente los ronquidos", sostiene la experta.

3.- La pérdida de peso también influye en una reducción de los ronquidos.

4.- Existen también dispositivos como por ejemplo de avance mandibular que avanzan la mandíbula para darle más espacio a la vía aérea y se pueden valorar según el caso.

5.- También algunos dispositivos no tan comercializados pero que hacen que el paciente mantenga una posición lateral al dormir, y cuando se pone boca arriba lo detecta y le dan una vibración para que cambie de postura.

6.- Cualquier medicación también que despeje la nariz, pero siempre bajo prescripción médica.

7.- En casos de patología en la nariz puede ser útil, si así lo considera el otorrino, la cirugía.

8.- Siempre bajo prescripción del médico hay otra serie de medicaciones, como corticoides, sprays o gotas, que se deben tomar de una determinada manera y que ayudan a reducir los ronquidos.

9.- Sobre el uso de tiritas no está demostrada científicamente su eficacia, pero hay pacientes a los que les sirven, aunque con una "eficacia muy baja y sólo en aquellos casos en los que la obstrucción sea poca, no serán grandes roncadores".

"El ronquido es un problema estético. No obstante, se debe acudir al especialista cuando el ronquido sea excesivamente molesto y se quiera tratar, aunque no sea un problema de salud. El especialista deberá valorar por qué se produce y cuál puede ser la mejor solución según el caso. Pero si ese ronquido no es regular, y si la persona que duerme con nosotros ve que se acompaña de paradas respiratorias, o tenemos un exceso de sueño o de cansancio durante el día, hay que pensar en el síndrome de apnea del sueño, un problema de salud, que sí necesitará de tratamiento", remarca Mediano.