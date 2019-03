Científicos eliminan el VIH por segunda vez en un paciente tras un trasplante de médula ósea

Científicos consideran que un hombre de Londres que lleva un año y medio en remisión de VIH es el segundo paciente en todo el mundo con el virus curado doce años después del primero, según medios estadounidenses.

Publicado este martes en Nature, el caso es "demasiado prematuro" para declararse oficialmente curado, pero los expertos hablan abiertamente de "curación" en entrevistas tras un año y medio sin medicarse contra el VIH, según The New York Times.

El VIH del "Paciente de Londres", que permanece en el anonimato, empezó su remisión como consecuencia de un trasplante de médula ósea cuyo objetivo era tratar el cáncer que también padecía.

El caso es casi idéntico al de Timothy Brown, conocido en los círculos médicos como "Paciente de Berlín", que en 2007 fue el primer paciente declarado curado de VIH.

En los dos casos las cédulas óseas que recibieron provenían de donantes con un gen CCR5 disfuncional. Otros pacientes de VIH que recibieron trasplantes de cédulas con el gen CCR5 funcional, experimentaron mejoría y estuvieron meses sin medicación, pero el virus regresó.

La curación de este segundo paciente sería de vital importancia ya que el "Paciente de Berlín" dejaría de ser un caso aislado.

"Nadie dudaba de la veracidad sobre el 'Paciente de Berlín', pero era un solo paciente. ¿Y cuál de las muchas cosas que se le hicieron contribuyó a la aparente curación? No estaba claro que se pudiese repetir", dijo al The Washington Post el jefe de enfermedades infecciosas del Hostital Brigham and Women's de Boston, Daniel Kuritzkes.

Aunque es improbable que se establezcan los trasplantes de médula ósea como tratamiento contra el VIH por el riesgo que acarrean, sí podrían usarse células inmunes parecidas, según expertos.

"Esto motivará a las personas que la cura no es un sueño. Es alcanzable", dijo al The New York Times la doctora Annemarie Wensing, viróloga en el Centro Médico Universitario de Utrecht (Países Bajos).

En declaraciones al diario neoyorquino, el "Paciente de Londres" consideró "surrealista" y "abrumador" que un solo trasplante haya podido curarle el cáncer y el VIH.

"Siento un sentido de responsabilidad para ayudar a los médicos a entender cómo sucedió para que puedan desarrollar la ciencia", afirmó. "Nunca creí -agregó- que habría una cura durante mi vida".

Los autores del estudio consideran que "es muy pronto para decir con seguridad que (el paciente) ha sido curado del VIH y continuarán monitorizando su evolución", según un comunicado del Imperial College de Londres.

El estudio se realizó en el marco de la colaboración internacional IciStem, coordinada por el español Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa de Barcelona y el University Medical Center de Utrecht de Holanda, con la colaboración del University College de Londres.

Ahora, "el siguiente paso es descubrir los mecanismos que hacen que el virus se erradique a través del trasplante de células madre y mimetizarlos con intervenciones menos invasivas", indicó la coautora del estudio e investigadora Maria Salgado.

En el año 2014 se reportó el caso del Paciente de Essen, que recibió un trasplante con la mutación CCR5 Delta 32, pero cuando interrumpió el tratamiento antirretroviral el virus experimentó un rápido rebrote, además de otros tres casos de trasplante de células madre que no presentaban la mutación y el virus rebotó a las 12, 32 y 41 semanas, respectivamente.

Desde el 2014, IciStem ha realizado trasplantes en 38 pacientes de VIH que debían someterse a un trasplante de células madre a causa de una enfermedad hematológica, de los cuales nueve tenían la mutación CCR5 -actualmente hay 4 en seguimiento- y 19 han superado el año post trasplante -sin dejar de tomar antirretrovirales-, solo 16 de los 38 continúan en seguimiento.

El estudio destaca que, mientras que las células originales del paciente de Berlín ya presentaban la mutación CCR5, el paciente actual no la tenía originalmente, además este recibió una terapia pre-trasplante mucho menos agresiva y un único trasplante, mientras que el paciente de Berlín se sometió a dos intervenciones consecutivas.

Esto demuestra, que "se puede conseguir la remisión aun sin tener una mutación previa en el receptor y mediante tratamientos mucho menos agresivos para el paciente", aunque "no queremos hablar de curación aún por prudencia" dijo Martínez-Picado.