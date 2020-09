Mielitis transversa: Así es la enfermedad por la que el desarrollo de la vacuna de Oxford se ha parado

La vacuna de Oxford es uno de los fármacos más avanzados del planeta y con un desarrollo más esperanzador. Es por eso, que la noticia de que su desarrollo se ha tenido que parar debido a la aparición de una enfermedad en uno de los voluntarios, ha sido todo un jarro de agua fría para la población mundial.

No obstante, aunque no eran capaces de definir cuál era la enfermedad que había obligado a los científicos de la universidad de Oxford a parar el proyecto, el 'New York Times' informa de que la enfermedad que ha aparecido en una de las personas con las que se está probando la vacuna es la mielitis transversa. Este trastorno, poco común que afecta al sistema nervioso, tiene su origen en la inflamación de la médula.

Los principales síntomas son dolor, debilidad muscular generalizada o problemas con algunos órganos a causa de un debilitamiento de la relación entre los nervios espinales y el resto del organismo. Su origen es desconocido, pero puede estar relacionado con otras enfermedades del sistema nervioso como la esclerósis múltiple o la esclerodermia.