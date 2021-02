Las pruebas anales para detectar el coronavirus, que comenzaron a hacerse en China hace unas semanas, ya se están realizando en Galicia en los pacientes más graves. Estos nuevos test han suscitado una gran cantidad de dudas entre los ciudadanos y es por ello que la farmacéutica Marián García, más conocida como Boticaria García en redes sociales, ha aprovechado su intervención en 'La Sexta Noche' para hablar sobre ello.

La boticaria, que cuenta con más de 400.000 seguidores en Instagram, ha señalado que las PCR "vía rectal" no son útiles para "determinar una infección activa y, por tanto, no podría sustituir a los cribados que se están realizando en España actualmente". Asimismo, argumenta su respuesta señalando que el recto es "el último lugar por donde el coronavirus 'abandona el barco'", por lo que es posible que aunque una PCR nasofaríngea u orofaríngea -palito por la nariz o boca- dé negativo y que, al mismo tiempo, una prueba anal siga dando positivo porque los restos genéticos del virus siguen en la zona. No obstante, indica que esto "no implica que la infección esté activa, sabemos que hay gente PCR positiva durante meses y eso no significa que sean contagiosos durante todo ese tiempo".

Entonces, ¿en qué casos son recomendables estas pruebas anales para diagnosticar la covid-19? Marián García apunta tres supuestos en los que sí serían útiles:

- Si, por algún motivo, se quisiera confirmar que no quede "ni rastro" de la covid en el cuerpo.

- Si la PCR es negativa pero los síntomas son claros, como prueba adicional.

- Si, por algún motivo, el paciente no tolerara el hisopado nasal e introducirlo por la nariz o la boca le resultara muy molesto.

De igual forma, Boticaria García apunta que la llegada de los tests PCR vía rectal "ha sido la noticia de la semana despertando hilaridad en tertulias varias y memes de toda índole dado que en el país del caca, culo, pedo, pis, y dadas las circunstancias, cualquier chiste escatológico que echarnos a la boca es bienvenido". No obstante, la popular farmacéutica señala que, bromas aparte, cualquier técnica que pueda ser útil para frenar la pandemia del coronavirus merece todo nuestro respeto y "si en China han decidido que es una buena opción, ole por ellos".