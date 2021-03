Los gases intestinales te están haciendo la vida imposible? Son muchas las personas que sufren esta dolencia, que puede resultar de lo más incómoda. Los gases o las flatulencias se producen cuando se acumula excesivo aire en el estómago. Éstas pueden llegar a ser muy molestas y dolorosas e, incluso, pueden provocar náuseas. Una mala digestión puede formar los gases, ya sea por comer ciertos tipos de alimentos, por combinarlos mal o por hacer comidas abundantes. ¿Estás harto de estos incómodos gases estomacales después de cada comida? Si estás harto de estos incómodos gases estomacales, lee los siguientes remedios caseros para controlarlos y evitarlos.

1. El ajo

Thank you for watching

Es muy útil para mejorar la digestión y controlar los gases del estómago. Es importante comerlo fresco, o bien solo o junto con otros alimentos.

2. Zumo de limón

Gracias a las propiedades curativas del limón especialmente en relación al tracto digestivo, tomar un zumo de limón antes y después de cada comida hace una gran diferencia en la formación de gas, ya que ayuda a que se reduzca su formación. Lo más recomendable es tomarlo en la comida y en la cena.

3. El té de manzanilla

El té de manzanilla relaja el estómago y ayuda a mejorar el proceso de digestión de manera natural, si lo tomamos antes y después de comer.

4. Agua caliente

Otro remedio natural muy sencillo es aplicar una toalla humedecida en agua caliente sobre el estómago, porque favorece su relajación y la expulsión de gases.

5. Vinagre de manzana y miel

En un vaso de agua añade dos cucharadas de vinagre de manzana y dos también de miel, y tienes que ir bebiendo poco a poco esta mezcla durante la comida o la cena. Ayuda a la eliminación de los gases pues favorece la regulación de los ácidos del estómago y facilita el tránsito intestinal.

6. La infusión de anís

Tan fácil como poner a hervir una taza de agua, bajar el fuego y añadir una cucharada de anís en polvo, y antes de beberlo se deja reposar unos 3 minutos. Esta infusión es buena para terminar con los gases y los dolores que esto pueden producir. Para que sea más efectivo esta preparación se debe tomar todos los días.

7. La raíz de jengibre

Puedes beber té de jengibre, tomar una cucharada de jengibre rallado antes de las comidas o también agregar pequeñas cantidades en seco o fresco a las comidas. Todo esto te ayudará a controlar y aliviar el problema de los gases.

8. Las semillas de Alcaravea

Se trata de una especia, que se puede agregar a las comidas, con capacidad de estimular una digestión adecuada evitando los gases y los cólicos.

9. El té de diente de león

Es una planta medicinal con numerosos beneficios para muchos problemas de salud, entre ellos los relacionados con la digestión. Beber té antes de las comidas evita los gases, también se puede consumir con las comidas ya preparadas siempre y cuando este seca y triturada. El perejil fresco o seco en los alimentos es un remedio casero que funciona muy bien para controlar la producción de gases en el intestino.

10. El carbón activado

Otra alternativa es tomar un suplemento de carbón antes de cada comida puesto que previene la formación de flatulencias al absorber el aire que se encuentra en los intestinos, que es lo que provoca.