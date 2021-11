Los grandes cambios físicos empiezan por la fortaleza mental. Uno de los principales problemas que nos encontramos cuando comenzamos una dieta o una nueva rutina de ejercicios es que no conseguimos darle continuidad más de dos o tres días. Por eso, los expertos señalan que uno de los factores principales para lograr el éxito es ponerse metas realistas a corto plazo. Seguirlas puede marcar la diferencia en que nuestro cuerpo consiga realmente un cambio en profundidad, de hasta 10 kilos, en apenas cuatro semanas.

También sobre la dieta. Un ejemplo: si lo ideal para tener un cuerpo escultural es realizar entre cuatro y seis sesiones semanales de entrenamiento de fuerza, un buen comienzo es fijarse un calendario con dos o tres entrenamientos con pesas.

En la misma línea: si lo aconsejable para llevar una vida plenamente sana es hacer entre una y dos buenas sesiones de cardio (bicicleta, natación, carrera…), se debe comenzar con caminar rápida unos 7-8 kilómetros. Son pequeños matices que pueden marcar la diferencia, tal y como señala el experto Joel Torres.

A la hora de adelgazar lo importante es saber qué comer y, sobre todo, el evitar aquello que nos encanta y que nos hace engorar. Sin embargo, existen diferentes postres para saciar nuestro lado más goloso y disfrutar con deliciosos postres. Uno de ellos es la deliciosa tarta de yogurt griego. Y es que este tipo de lácteos es un aliado fundamental a la hora de perder peso.

En este vídeo puedes aprender paso a paso cómo preparar este delicioso postre.

La mejor opción para saber que estás comiendo un yogur sano es sin duda alguna hacerlo tú mismo en casa. A continuación, te dejamos una sencilla receta para elaborar este postre de forma fácil y para la que solo necesitarás una olla, un termo y un termómetro:

Ingredientes para hacer yogur casero

-250 ml de leche entera

-1 cucharada sopera de yogur natural

- 1 cucharadita de azúcar o miel

Yogur casero, paso a paso

-Vierte la leche en una olla, y calienta durante 10 minutos a uno 90 grados sin que llegue a hervir. Se recomienda comprobar la temperatura con un termómetro.

-Después, saca del fuego y echa la leche en un termo con la cucharada de yogur. Deja reposar, aproximadamente durante una media hora, hasta que baje a unos 45 grados.

-Añade una cucharada de azúcar o miel para darle un sabor más dulzón y mezcla bien.

-Tapa el termo y espera cuatro horas para que los fermentos hagan su trabajo.

-Pasado ese tiempo, abre, escurre con un colador fino el suero, remueve y reparte el contenido en vasos con tapa.