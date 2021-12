La despedida de año siempre se celebra por todo lo alto. Si hay algo que caracteriza la noche de Fin de Año, además de las uvas y el cotillón es una buena cena repleta de platos y dulces a los que es difícil decir que no. Resulta complicado no pasarse en Navidad tanto con la comida como con la bebida, ya que las reuniones familiares invitan a comer sin mesura. Además, en más ocasiones de las que nos gusta confesar, tomamos alimentos ricos en grasas, como los quesos o los patés, y sobre todo demasiado azúcar. A ver quien le dice que no a un delicioso turrón, a los polvorones o a un buen panettone.

Todo ello puede provocar diversos problemas digestivos como los empachos, los gases, el ardor, la acidez de estómago. En general, suelen ser problemas leves, pero, en ocasiones, pueden llegar a provocar vómitos y diarreas. Por eso, aquí van 6 sencillos consejos para evitar que los excesos puedan amargarnos las fiestas. Por qué la seguridad alimentaria es fundamental durante las Navidades Comer despacio y masticar bien facilita la digestión, evita que se produzcan muchos gases y ayuda a saciarse antes. Evitar beber mucho líquido durante las comidas, así como bebidas con gas, para reducir la hinchazón abdominal. Planificar menús equilibrados, donde siempre haya alguna verdura y fruta, para evitar un exceso de grasas. Moverse después de las comidas y cenas facilitará la digestión, además de quemar calorías. Si solemos tener problemas digestivos, conviene tomar antes algún complemento alimenticio que facilite la digestión. Activos como el jengibre mejoran y aceleran la digestión; el cardo mariano depura y protege el hígado; el regaliz reduce la inflamación intestinal; el hinojo es útil en empachos y digestiones pesadas; y el boldo estimula el tracto digestivo. Igualmente, después de las comidas y cenas, es aconsejable tomar infusiones digestivas como manzanilla, poleo menta, hinojo, jengibre.