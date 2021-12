Si hace años de lo que hablaba todo el mundo que quería adelgazar era de ir al gimnasio y machacarse haciendo deporte ahora muchos nutricionistas y expertos en deporte han cambiado las tornas. Las nuevas tendencias en el mundo de la nutrición advierten de que llevar una vida saludable ya no es (o al menos no sólo) cosa de hacer deporte. Con el paso de los años y con una industria alimentaria cada vez más poderosa y el aumento del sedentarismo y las enfermedades asociadas como la obesidad, se han modificado las tendencias de consumo y ahora hay mucha gente que, tal y como denuncian los propios nutricionistas, no pueden adelgazar por mucho deporte que hagan. Por eso es necesario dejar de lado la comida basura y empezar a comer comida real.

Te contamos ayer mismo un ejemplo de una mujer que lo había conseguido. La foto habla por si sola. Los resultados son sorprendentes. Una vez que cambies la alimentación entonces sí que tienes que empezar a hacer ejercicio. Y el primer paso es empezar la casa poco a poco y por los cimientos. Es decir: no te enfrentes el primer día a una media maratón. Basta con hacer el ejercicio de moda del que todo el mundo habla y que cada vez más gente practica. Es sencillo: basta con caminar. Con hacer unos 15.000 pasos cada día bastará. Cada vez hay más gente que se suma a esta moda. Y es que es una forma de hacer ejercicio sin que lo notes en exceso. De hecho por la red circulan varios retos virales de "coach" que tratan de mejorar la vida de sus seguidores. ¿En qué consisten? En que te hagas con un móvil inteligente o con una pulsera de actividad y cuentes los pasos que das. El objetivo es que superes los 15.000 cada día. Si lo logras pon una marca en el calendario y vete introduciendo en tu día a día pequeñas acciones que te puedan llevar a moverte más y a (por lo tanto) quemar más calorías. Ten en cuenta que moverte va a hacer que tu cuerpo se active y que quemes más calorías. Si haces más de 15.000 pasos al día (o llegas incluso a los 20.00) puedes restar 4.000 calorías. Un reto a la altura de unos pocos para el que ya se han constituido hasta grupos (tanto de mujeres como de hombres) que salen por toda España de forma periódica a caminar juntos. Pero esta no es al única acción que puedes hacer. Más bien al contrario. Lo de moverte y caminar tiene que ser un complemento. De hecho los estudiosos aseguran que si a esto le sumas, por ejemplo, una renuncia al alcohol o a los ultraprocesados, los cambios en tu cuerpo los empezarás a notar antes. Y es que esa es la última de las claves que transmiten los nutricionistas: perder peso es una cosa de tiempo. Tienes que tener paciencia porque los resultados no se consiguen en un momento ni en un minuto. Todo esfuerzo tiene su recompensa.