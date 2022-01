La sexta ola de la pandemia está dejando numerosos casos de positivo por la variante ómicron, el número de contagios no ha dejado de crecer en las últimas semanas. A estas infecciones hay que sumar también la sintomatología típica de esta época del año que está generando mucha confusión.

Puede que estas últimas semanas hayas notado algo de congestión nasal, dolor de garganta, dolor muscular, cansancio, tos, alguna décima de fiebre...malestar que se suele dar con normalidad en invierno si no fuera porque estamos en una situación de pandemia. A priori, no has querido pensar que es coronavirus porque son síntomas también habituales cuando uno tiene un catarro o una gripe pero, no has podido evitar darle vueltas a la cabeza con que quizá te habías contagiado.

Existen pequeñas diferencias que te permitirán distinguir una de otra. Presta atención a estas cuestiones que te ayudarán a saber por que situación estas pasando:

Síntomas de catarro

Los síntomas de un catarro o resfriado son parecidos a los de otras infecciones de vías respiratorias pero suelen ser leves y alcanzan su punto máximo a los dos o tres días del contagio. Es decir empiezan de forma gradual y suelen ser:

Estornudos (frecuente)

Congestión nasal

Rinorrea (secreción nasal, es decir, mocos, abundantes)

Dolor de garganta

Lagrimeo

Tos

A veces fiebre, pero no es lo habitual

No es habitual pero puede producir dolor de cabeza

Algunos síntomas como el moqueo, la congestión nasal y la tos, pueden durar hasta 10 a 14 días, pero lo habitual es que remitan en una semana. No hay cura para el resfriado. Mejorará por sí solo, sin antibióticos. Para aliviar la patología se suele recomendar beber mucho líquido y descansar.

Síntomas de gripe

A diferencia del resfriado empieza de forma repentina. Esta afección puede ser leve o grave y los síntomas habituales son:

Escalofríos

Fiebre (que dura 3 o 4 días)

Dolor de garganta

Congestión nasal

Dolor muscular

Dolor de cabeza (habitual)

Fatiga

Estornudos (rara vez)

La persona que contrae una gripe se recupera normalmente antes de dos semanas.

Síntomas de la variante ómicron del COVID-19

Tanto la gripe como el COVID se producen por la infección de un virus, aunque cada uno tiene sus propias características. La gripe la provoca el virus de la influenza, el COVID es un coronavirus que ha ido mutando.

Los síntomas que presentan los contagiados por esta nueva variante suelen ser leves, aunque no hay que confiarse porque lleva poco tiempo en estudio, lo que sí se ha comprobado es que los contagiados con ómicron padecen:

Fatiga extrema

Taquicardia

Fiebre

Mocos

Congestión nasal

Tos (en menor medida que otras variantes)

A diferencia de las otras variantes conocidas del COVID-19, no se pierde el olfato o el gusto.

Además, los infectados por esta variante refieren estar sufriendo episodios de sudores nocturnos, una manifestación no se había registrado hasta ahora. Se está viendo que estos síntomas aparecen de modo progresivo.

Al margen de conocer estas pequeñas diferencias, la mejor manera de saber si lo que padecemos es covid o no es hacernos un test de antígenos o PCR. Y ante la duda aislarse. Lo habitual es que un catarro empiece de manera gradual y se vaya empeorando, y que los síntomas por gripe o coronavirus se aprecien de manera más repentina.