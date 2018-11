La inteligencia artificial me hizo más rápido e inteligente

Crecer, evolucionar y mejorar. Estos principios son los que muchas personas siguen en su vida personal y profesional. ¿Quién quiere quedarse estancado y no prosperar? Cada vez que usamos un producto queremos que sea mejor y que aumente los resultados del anterior, que nos ayude en nuestro día a día y nos produzca un grado de satisfacción alejado de la frustración que a veces nos hacen sentir el uso de algunos aparatos. ¿Y qué usamos día a día en nuestra vida personal y muchos en la profesional? El móvil, el smartphone o teléfono inteligente que ha dejado de ser un complemento tecnológico para convertirse en un elemento indispensable tanto al salir de casa como al volver a esta.

La verdadera experiencia en el uso del móvil

Y no solo para usar las redes sociales, enviar mensajes y recibir llamadas, se ha convertido en una herramienta más que nos ayuda a realizar nuestras tareas diarias haciendo cálculos, indicando el camino a nuestro destino, buscando información de cualquier producto o servicio y administrando el dispositivo como si fuera nuestro ordenador. Y queremos que funcione. Y que sea rápido, fluido y que su batería aguante todo el día y no nos deje tirados en el momento más importante.

No es una dependencia, es una necesidad que facilita nuestras labores diarias y que evoluciona al ritmo de nuestros horarios. Pero no todos lo consiguen. Contar con un teléfono realmente inteligente que predice y aprende cómo usas el dispositivo, tan rápido como nuestros dedos y nuestro cerebro, con un espacio prácticamente ilimitado y una respuesta instantánea no está al alcance de cualquier marca.

Actualmente, y gracias al avance en la Inteligencia Artificial y sus nuevos procesadores, Huawei nos ofrece una herramienta que aguantará nuestro ritmo profesional y personal durante todo el día, e incluso el siguiente, sin necesidad de cargar su batería -la cual alcanza el 75% en tan sólo 30 minutos de carga-, responderá a todas nuestras exigencias y siempre dará solución a nuestros problemas con una fluidez y un consumo nunca vistos hasta ahora. Esa herramienta es el Huawei Mate 20 Pro.

La Inteligencia Artificial sigue evolucionando y mejora nuestra vida diaria

La Inteligencia Artificial lleva un tiempo a nuestro alrededor pero no somos capaces de identificarla o descubrir en qué nos ayuda. Huawei Mate 20 Pro nos ayuda a descubrir la experiencia de uso de la IA en acciones tan normales y de uso diario como ajustar el uso de energía según tu uso, reconocer tus gestos faciales, obtener y darte toda la información sobre cualquier cosa que haya delante de la cámara ya sea un edificio, un monumento o un objeto, monitorizar tu salud ayudándote a vivir una vida más sana, en definitiva, tener respuesta a cualquier consulta en la palma de tu mano.

Simplemente activa la cámara y descubre un nuevo mundo de posibilidades, averigua dónde y por cuánto venden ese abrigo que lleva puesto la persona que está delante de ti, traduce en tiempo real el texto del menú del restaurante exótico en el que estás, descubre si el plato que estás a punto de comer es saludable o comunícate con esa persona que habla un idioma totalmente desconocido para ti. La IA del Huawei Mate 20 PRO le permite analizar, reconocer y conocer tu mundo y a ti también.



La cámara más avanzada del mercado

Con Mate 20 Pro tendrás acceso a la cámara más versátil del mundo gracias a su Inteligencia Artificial, triple cámara Leica, enfoque predictivo 4D que te ofrece una nitidez y enfoque perfectos gracias al reconocimiento de objetos y seguimiento en tiempo real, modo cinematográfico, modo nocturno estabilizado que te permitirán sacar excelentes fotos nocturnas sin necesidad de usar un trípode, modo cinematográfico, un súper zoom, un nuevo modo macro que te da la posibilidad de enfocar objetos a tan solo 2,5 centímetros de distancia, el profesional desenfoque que nos da su modo retrato y la lente triple angular con la que podremos hacer fotos panorámicas sin necesidad de movernos.

Tres lentes de reconocido prestigio que convertirán tus fotos y selfies en las de mayor calidad entre tus amigos y compañeros y que con la ayuda de la Inteligencia Artificial y un almacenamiento casi ilimitado, te harán vivir una experiencia sin precedentes en el uso de un smartphone. Huawei Mate 20 Pro es lo que tú quieres ser, más inteligente, más rápido y siempre dos pasos por delante.