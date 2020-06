El hackeo a Nintendo habría afectado a 300.000 cuentas

La empresa de videojuegos Nintendo ha informado de que el número de cuentas afectadas por un hackeo reciente a su red de identificación Nintendo Network (NNID) se eleva a 300.000, casi el doble de lo inicialmente calculado. La empresa con sede en Kioto, al oeste, reveló en abril que unas 160.000 cuentas ID de Nintendo Network sufrieron inicios de sesión no autorizados que provocaron, entre otras cosas, que algunos usuarios tuvieran cargos no autorizados en sus tiendas on line My Nintendo Store o Nintendo eShop.

El pirateo, del que también se hizo eco en su momento el español Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), habría afectado a unas 140.000 cuentas más de las que se pensaba, dijo Nintendo en una actualización al respecto publicada la noche del martes. "Menos de un 1 % de los NNID en todo el mundo podrían haber iniciado sesión ilícitamente y haber sido víctimas de compras fraudulentas a través de su cuenta Nintendo. Los reembolsos todavía están el proceso en cada país, pero ya hemos terminado el reembolso para la mayoría de los clientes", explicó Nintendo en un comunicado.

La empresa japonesa bloqueó las cuentas pirateadas y pidió a los usuarios potencialmente afectados que restablecieran la contraseña. El ID de Nintendo Network (NNID) es un identificador único formado por entre 6 y 16 caracteres que da acceso a determinados servicios de Nintendo Network, como era hablar en Miiverse en Nintendo 3DS, funciones de Wii U o acceder a la Nintendo eShop.

Estas cuentas incluyen información como el nombre, fecha de nacimiento, género, país/región y dirección de correo electrónico. Aunque las ID no almacenan información bancaria en sí, acceder a un NNID vinculado a una cuenta Nintendo ilícitamente puede dar acceso a dicha cuenta y a todas las opciones disponibles en ella, como son las compras en la Nintendo eShop.

Tras el incidente, la empresa japonesa eliminó la función de inicio de sesión en una cuenta Nintendo a través del NNID. Hasta el 31 de marzo, cierre del año fiscal japonés, Nintendo había vendido 75,77 millones de unidades de su consola portátil Nintendo 3DS, 55,77 millones de Switch y 13,56 de Wii U.