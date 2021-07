Twitter ha añadido más opciones para que los usuarios puedan elegir qué cuentas permiten que respondan a sus publicaciones, y ahora será posible cambiar estos permisos después de publicar un tuit.

La plataforma de 'microblogging' permite desde agosto del año pasado que los usuarios puedan seleccionar qué personas pueden responder a las conversaciones que han iniciado en la plataforma. Esta opción podía elegirse originalmente al escribir los tuits.

Ahora, la cuenta oficial de seguridad de Twitter ha anunciado que la configuración de qué cuentas pueden responder a un tuit ya puede cambiarse después de publicar el contenido.

Acceder a esta nueva configuración es posible haciendo clic en el icono de opciones de tres puntos junto a cada tuit, con la opción 'cambiar quién puede responder'.

Como ya sucedía desde el año pasado, los usuarios pueden escoger entre tres opciones: todos (la configuración por defecto), solo la gente que sigues o solo la gente que mencionas.

Los tuits para los que se eligen las dos últimas opciones están etiquetados y el icono de respuesta está en gris para aquellas personas que no puedan responder. Las personas que no pueden responder sí que pueden ver, hacer retuit, retuit con Comentario, compartir y dar a 'me gusta'.

Estas posibilidades de configuración impidieron, durante las pruebas de la función, un promedio de tres respuestas potencialmente abusivas, mientras que solo se añadió un retuit con comentario potencialmente abusivo.