La directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, ha reclamado este miércoles que haya enfoque de género en todo lo relacionado con la inteligencia artificial (IA) de forma que, entre otras cosas, se analicen cómo se diseñan los algoritmos, de qué bases de datos se nutren y cómo se elaboran los datos.

De esta forma se ha expresado Morillas en la inauguración de la jornada 'Justicia algorítmica en clave de género', sobre el impacto de la inteligencia artificial en las brechas de género que abordará también las propuestas que se pueden impulsar desde las políticas públicas para acabar con la desigualdad en este ámbito.

La directora del Instituto de las Mujeres ha señalado que la IA pretende emular el funcionamiento de la inteligencia humana y "el cómo se va a diseñar el algoritmo, de qué bases de datos se nutren y cómo se etiquetan", a su juicio, va a ser "clave" para contribuir a eliminar la brecha de género.

En su intervención, ha puesto varios ejemplos como algunos sistemas que no reconocen las voces agudas porque han sido entrenados por voces masculinas u otros que no reconocen a personas que no sean blancas porque han sido diseñados reconociendo la cara de un hombre blanco.

Ha abundado en que estos sistemas de IA están cada vez más presentes en nuestra vida, por lo que ha apostado por analizar cómo pueden afectar al desarrollo de los derechos humanos "en la medida que se producen sesgos, estereotipos y prejuicios".

La directora del Instituto de las Mujeres ha recalcado que las feministas tienen claro que no hay ámbito ajeno al género, y el científico y tecnológico tampoco lo es.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "la ciencia y la tecnología no son neutras". "Las mujeres somos muy conocedoras de distintos ámbitos de la ciencia donde se vienen produciendo históricamente desigualdades", ha sentenciado.

Así las cosas, Morillas ha defendido que el de la IA debe ser un ámbito que "necesariamente politicemos y problematicemos para asegurar que incorpore el genero" y ha insistido en la importancia de identificar "de manera profunda" cuáles son los instrumentos que reproducen los estereotipos de género y cuáles los marcos regulatorios que se puedan impulsar.

"La IA reconoce dinámicas que se producen en la sociedad, tenemos que ver las teclas que tenemos que tocar para evitar que los estereotipos se reproduzcan", ha zanjado.