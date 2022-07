España es el quinto país del mundo en el que más llamadas promocionales reciben los ciudadanos. Con una media de 18 llamadas al mes, los españoles nos enfrentamos, con más frecuencia de la que nos gustaría, a las odiosas y molestas llamadas de los teleoperadores que tratan de vendernos algún producto o servicio.

Lo curiosos de estas llamadas es que siempre llegan en los momentos más inoportunos. Bien cuando nos estamos echando una siesta, cuando vamos condiciendo o cuando estamos esperando una llamada importante. Siempre están ahí y parece que no hay forma de evitarlas pero, esto no es así del todo. De hecho, existe alguna que otra herramienta que te puede ayudar a poner fin a las indeseadas llamadas promocionales en tu teléfono móvil.

Hay aplicaciones especificas que se encargan de realizar esta función. Algunos smartphones disponen de la aplicación 'Simpler Dialer', que se encarga de rastrear al autor de la llamada; por lo que si se trata de una llamada comercial, la aplicación lo advierte con color rojo.

Los usuarios que tenga un sistema operativo Android igual o superior el 6.0, también cuentan con una herramienta similar a esta y que les puede ayudar en este rastreo y posterior bloqueo. Para ello basta con abrir la aplicación 'Teléfono', acceder al historial de llamadas, seleccionar el número a bloquear y pulsar en Bloquear o Marcar como Spam. También podemos bloquear por defecto todos aquellos números que no estén en nuestra agenda de contactos, una medida muy radical, pero definitiva. Para ello debemos abrir la aplicación 'Teléfono', pulsar sobre el icono de tres puntos, seleccionar Ajustes/Números bloqueados y activar la opción Desconocidos. Android ofrece además una potente herramienta mediante la cual el sistema alerta sobre las posibles llamadas indiscriminadas en el momento en que estas se producen.

Apple no ofrece un abanico de soluciones tan potente y variado como Android pero el IOS ofrece desde su versión 13 una interesante opción: silenciar los números desconocidos por defecto y bloquear aquellos números que ya hayamos identificado como indiscriminados. Una vez activada esta herramienta, las llamadas que no estén en nuestra agenda de contactos no sonarán, y aparecerán como perdidas. Se trata de una solución a medias que aunque no elimina el problema, si lo silencia. Para activar esta función basta con ir a 'Ajustes/Teléfono' y activar la opción 'Silenciar números desconocidos'.

Otro remedio al que también puedes recurrir y que ya existía antes de la era digital es apuntarse al servicio gratuito 'Lista Robinson'. En ella, cualquier ciudadano puede manifestar su voluntad de no ser contactado con carácter comercial por ninguna empresa por teléfono, correo postal, correo electrónico o mensaje al móvil. Si una entidad desea enviar publicidad personalizada a un particular y este da su consentimiento expreso, tiene la obligación legal de consultar primero la lista. Este sistema protege al ciudadano de las empresas con las que nunca haya tenido relación.