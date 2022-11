El gigante de la mensajería instantánea como es WhatsApp no deja de innovar y crear nuevos trucos para dar mejor servicio a sus clientes. Enviar y recibir fotos al instante desde cualquier parte del mundo es factible con esta aplicación; sin embargo, seguro que te has dado cuenta de que no se reciben con toda la calidad que merecen, mucho más cuando necesitas almacenarlas, retocarlas o manejar con distintos programas informáticos.

Con el siguiente truco que te vamos a desvelar, vas a poder enviar y recibir imágenes perfectas, como las originales sin que WhatsApp tenga que comprimirlas. ¿Quieres conocer cómo? WhatsApp, el rey de la comunicación En solo unos años, WhatsApp ha conseguido desbancar a la mayoría de plataformas de mensajería instantánea. Y es que han sido capaces de incluir una serie de funciones que resultan especialmente prácticas y muy atractivas. No en vano, se estima que son más de 2000 millones los usuarios de esta aplicación. Gracias también a que puede ser usado en los sistemas operativos mayoritarios, como son iOS o Android. Pero uno de los grandes avances que aporta WhatsApp y que más han agradecido sus usuarios es el intercambio de imágenes y vídeos que se realiza de una forma cómoda e inmediata. Sin embargo, para que esto pueda hacerse, la aplicación necesita comprimirlos para que puedan ser compartidos perdiendo calidad. Recibir las imágenes de WhatsApp con total calidad, paso a paso Android Pulsar en los 3 puntos verticales que encontramos en la parte superior derecha de la aplicación. Selecciona "Opciones". Pulsa en "Almacenamiento de datos". En la parte inferior clica en "Calidad de carga de los Archivos". Ahora solo tienes que seleccionar "Mejor calidad". iOS En la parte inferior derecha pulsa en "Configuración". Entra en "Opciones". Después en "Almacenamiento de datos". Da un clic en "Calidad de carga de los archivos", que encontrarás en la parte inferior. Es el momento de seleccionar "Mejor calidad". Con este sencillo gesto vas a poder descargar tus imágenes con la calidad exacta con la que fueron hechas y así poder trabajarlas mejor. Sin embargo, debes tener en cuenta que esta opción ha sido pensada para utilizarse con una conexión Wifi debido a que estos archivos suelen tener mucho peso. De todos modos, también se puede utilizar con los datos, aunque mucho mejor si activas la opción "Ahorro de datos". Una nueva innovación para esta aplicación que sigue siendo número uno dentro de la mensajería instantánea.