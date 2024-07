Newsletter 14 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #14 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos. Vamos al lío.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: me he pasado siete días sin usar las redes sociales

📰 Noticias

❓ La encuesta

🛠️ Los recursos: una aplicación para comer de forma saludable y una web que muestra la paleta de colores de tus películas favoritas.

🔢 El dato tecnológico: ¿cuál es la compañía más valiosa del planeta?

🗓️ Agenda de eventos tecnológicos en A Coruña

Apúntate a esta newsletter

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

💡 El tema de la semana

El pasado mes de mayo hice un experimento.

¿Qué sucedería si me tomase una semana de descanso y no entrase durante ese tiempo en ninguna de las redes sociales en las que estoy?

La respuesta corta es que no pasó nada malo. Nadie me miró raro por la calle.

La (no muy) larga va a continuación.

Por mi trabajo como periodista digital y porque me gustan analizarlas, soy usuario activo y (casi) diario de Facebook (cada vez menos), Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok y YouTube.

Facebook la uso para estar al tanto de los contactos/amigos y de alguna página que sigo.

Twitter es mi gran fuente de información de lo que ocurre en el mundo y sobre temas relacionados con mi trabajo y el marketing digital.

LinkedIn también la empleo como Twitter, aunque la uso un poco menos.

Instagram va en la línea de Facebook, y YouTube me sirve para ver vídeos de diferentes canales que sigo y tutoriales sobre temas que me interesan.

Y TikTok es caso aparte. Tengo puesto 30 minutos como tiempo máximo de pantalla diario. Al acabar la media hora se bloquea la aplicación y hay que meter un código para volverla a usar. Ya escribí en una anterior newsletter lo adictiva que es esta red social.

En el resto no tengo puesta esta limitación.

Para no caer en la tentación desinstalé las seis redes sociales del móvil y de los marcadores del navegador del ordenador.

No me considero adicto a ninguna de ellas.

Hubo un tiempo, al comienzo de estar en Twitter en 2010, que sí tuve el síndrome FOMO. Es el acrónimo en inglés de “Fear of Missing Out”, el miedo a perderse algo importante. Creía que si no entraba cada hora en Twitter me iba a perder noticias interesantes. Afortunadamente pude corregirlo o se me pasó esa emoción de las primeras veces.

Así que no estoy enganchado a las redes sociales, pero sí las uso.

En primer lugar, desconectar una semana de las seis plataformas no me ha provocado ningún cambio de humor (creo) ni nada parecido.

Ni me ha afectado al sueño. Ni he dormido más ni menos.

He tenido más tiempo para realizar otras actividades, como leer,y me he dado cuenta de que no pasa nada si no las uso.

Tampoco nadie me llamó o wasapeó para decirme que no había publicado nada en los últimos días.

Los primeros días sí que cogía el móvil un par de veces con la idea de echar un vistazo a Twitter o Instagram, pero a partir del tercero ya no volví a tener esa necesidad.

¿Qué he echado de menos?

Con Twitter, mi fuente de información de lo que está sucediendo al momento, sí que he sentido un poco que me faltaba (con el resto, no) porque me gusta estar al tanto de lo que pasa, pero no he tenido el síndrome FOMO.

Te das cuenta de que si ocurre algo importante te va a llegar por otro sitio o por otra persona.

Todo lo demás es prescindible.

Esa semana, la que más eché de menos fue YouTube. Ya verás la tontería.

Un día revisé el aceite de la moto y estaba casi sin él. Compré un bote para rellenar el depósito, pero tenía dudas de cómo hacerlo.

En otro momento hubiese ido a YouTube, mirado un tutorial rápido y listo.

Esta vez tuve que leer un par de artículos para saber cómo se hacía. Por ejemplo, ¿una vez rellenado hay que arrancar la moto? Sí, unos minutos. ¿Qué más aprendí? Que siempre hay otras alternativas para acceder a la información.

Si lo del aceite fue lo más ‘grave’ que me ocurrió, durante la semana en la que estuve sin redes sociales, es que podemos desconectar de ellas y no pasa nada.

Nada.

📰 Noticias

Vamos primero con un par de noticias sobre inteligencia artificial y derechos de autor.

✔️ Arrancamos con Midjourney, uno de las grandes plataformas capaces de generar imágenes por IA junto a Stable Difussion o Dall-e.

Pues bien. Tiene toda la pinta de que Midjourney usó sin permiso contenidos de 16.000 artistas para entrenar a su inteligencia artificial.

Me gusta mucho una de las frases del artículo: “La IA quiere caviar para el desayuno y la merienda, pero sus entrenadores siguen pretendiendo que ese producto no debe ser más caro que unas gachas”.

✔️ Y la segunda noticia sobre inteligencia artificial y derechos de autor se entiende sin más explicaciones.

El creador de ChatGPT reconoce que es "imposible" entrenar su IA sin violar los derechos de autor.

Y ahora dos noticias que nos afectan a los coruñeses por su cercanía.

✔️ El próximo curso habrá 17 centros menos en Galicia adheridos al programa de enseñanza digital.

Serán 630 los colegios e institutos de la comunidad con libro electrónico, tras darse de baja 23 este año e incorporarse seis nuevos

✔️ Por tercera ocasión, A Coruña acoge Ecosystems 2030, el foro internacional que analiza el futuro de la tecnología. Se celebrará mañana viernes en Palexco.

En esta ocasión, es totalmente femenino. Bajo el título ‘Mujeres en liderazgo’, la cita contará con 46 prestigiosas ponentes entre las que estarán ejecutivas de compañías como Google, Coca-Cola, Ikea, Sony Music, Mastercard o Mapfre y directivas de organizaciones como Naciones Unidas o Unicef.

✔️ Y para terminar, un best-seller asegura que las redes sociales son la causa de la peor salud mental de los adolescentes

❓ Encuesta

Aprovechando el tema de la semana, vamos a inaugurar una nueva sección en Desenredando la tecnología: una encuesta totalmente anónima.

Los resultados los publicaré la próxima semana

La pregunta de hoy

¿Estarías dispuesto a desconectar una semana de tus redes sociales?

Sí, claro 👍

No, para nada 👎

🛠️ Los recursos

✔️ Ekilu es una aplicación, disponible tanto para iOS como para Android, que cuenta con más de 2.000 recetas de comida saludable. También permite que elijas tu menú semanal personalizado.

Si incluyes los alimentos que tienes o que vas a comprar, te sugiere varias recetas para cocinar con ellos.

✔️ Si eres amante del cine, esta web te va a gustar.

The Colors of Motion te muestra la paleta de colores de tus películas favoritas.

Puedes buscar por título, nombre del director, género o año.

🔢 El dato tecnológico

3,3

Son los billones (sí, con b) de dólares que vale Nvidia. Acaba de superar a Microsoft y se ha convertido en la compañía más valiosa del planeta.

¿La causa? Fabrica semiconductores muy potentes que son necesarios para desarrollar la inteligencia artificial y como parece que todo el mundo le ha dado por la IA sus productos son fundamentales.

💥 Mi recomendación

Increíblemente simple, de Ken Segall, es un libro que explora la filosofía de simplicidad que impulsó el éxito de Apple bajo el liderazgo de Steve Jobs.

Detalla cómo la simplicidad en el diseño y en los procesos empresariales genera grandes resultados.

Segall utiliza ejemplos de Apple y otras empresas para ilustrar cómo simplificar mejora la eficiencia y la innovación.

🗓️ Agenda de eventos tecnológicos en A Coruña

🌐 Jueves, 27 de junio | 19.30 horas | Meetup WordPress Coruña | Wecko - Novo Mesoiro

🌐 Jueves, 27 de junio | 19.30 horas | PHP Coruña y Python Coruña | Mesa redonda final de temporada| Sngular Stage Atlántico (antes Corunet) | 2 Rúa Sor Joaquina

🌐 Viernes, 29 de junio | 9.00 horas | Ecosystems 2030 | Palexco

📩 Newsletters anteriores

🚀 Desenredando la tecnología #13

🚀 Desenredando la tecnología #12

🚀 Desenredando la tecnología #11

🚀 Desenredando la tecnología #10

🚀 Desenredando la tecnología #9

🚀 Desenredando la tecnología #8

Haz clic aquí para ver el resto de newsletters

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 2 h. y 40 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 5 m. y 20 seg.

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

👉 Si te ha gustado lo que te he contado puedes suscribirte para recibir en tu correo el resto de ediciones de esta newsletter.

Hasta el próximo jueves.

Suscríbete para seguir leyendo