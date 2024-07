Newsletter 15 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #15 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos. Vamos al lío.

Debido a que no hay eventos tecnológicos en A Coruña durante el verano he suprimido la agenda. Hasta que vuelvan, a partir de septiembre, he incluido una nueva sección: el truco tecnológico.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: ¿qué pasaría si los políticos españoles fuesen influencers y utilizasen sus redes sociales para promocionar productos? ¿Cuánto cobrarían?

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿eres de iPhone o de Android?

🛠️ Los recursos: una página para darte de baja de servicios web y otra para saber las máquinas de helado de McDonald´s que no funcionan

🔢 El dato: millones de robots que hay en las empresas

🎩 El truco: múltiples cuentas de Gmail con un mismo correo

💥 Mi recomendación: el canal de YouTube de ChicaGeek

💡 El tema de la semana

De todos es conocido que los famosos cobran por publicar anuncios o recomendaciones de empresas y productos en sus redes sociales.

Cristiano Ronaldo, según varios informes, es el que más gana por un post patrocinado en Instagram. Se embolsa una media de 3,23 millones de euros por cada publicación. También hay que tener en cuenta que supera los 630 millones de seguidores en esta red social.

El argentino Lionel Messi es el segundo mejor pagado. Con más de 500 millones de followers, gana de media 2,60 millones por post en Instagram.

En España, Paula Echevarría es la líder. Cobra entre 6.000 y 10.000 euros cada vez que publicita un producto en su perfil. Dulceida está entre 5.000 y 8.000, y María Pombo, entre 3.500 y 5.700.

Ronaldo y Messi son más comedidos en sus publicaciones, pero las tres españolas pueden llegar a realizar 15 al mes, así que si multiplicamos…

Pero, ¿qué pasaría si los políticos españoles fuesen influencers y utilizasen sus redes sociales para promocionar productos? ¿Cuánto cobrarían?

¿Y si los políticos fueran influencers? / Socialpubli

Socialpubli, una plataforma publicitaria que conecta marcas e influencers, ha hecho cuentas y ha cuantificado cuánto se embolsarían los líderes de los principales partidos políticos en España.

El ganador es el presidente de Vox, Santi Abascal. Por una story más un reel en su perfil de Instagram ganaría 10.000 euros gracias al casi millón de seguidores que tiene en esta red social.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sería el segundo que más cobraría: 6.000 euros por un post en su Twitter (tiene casi dos millones de followers) y 5.000 por una story y un reel en su Instagram (468.000 seguidores).

El tercer puesto es para la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, que recibiría 4.500 euros por una publicación en Instagram donde tiene 355.000 seguidores.

Cierra el cuarteto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ganaría ‘solo’ 2.000 euros por una story y un reel en su Instagram, cinco veces menos que Abascal y menos de la mitad que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer es qué productos nos anunciarían.

Se aceptan apuestas.

📰 Noticias

✔️ En la newsletter #11 te comenté que Facebook quería entrenar su inteligencia artificial con todos los datos (texto, fotos y videos) que hemos publicado en esta red social.

Afortunadamente, se ha echado para atrás (por ahora).

✔️ Antes del anuncio un abogado español plantaba cara a Instagram y Facebook por el uso de datos para programas de IA

✔️ También hubo quien se preguntó ¿y si Meta nos pagase por usar nuestras fotos y datos de Instagram y Facebook para entrenar a la IA?

Y para terminar esta sección, dos noticias que nos afectan a todos los gallegos

✔️ La Xunta extiende el uso de la IA para ayudar a los trabajadores a mejorar su empleo

✔️ Los estudiantes que usen libro digital tendrán resúmenes para imprimir el próximo curso

Y no, no voy a hablar de la app del Gobierno para controlar el acceso a la pornografía, más conocida como el ‘pajaporte’

Mi compañero David López ha hablado con tres expertos y lo ha explicado muy bien.

❓ Encuesta

La semana pasada inauguré nueva sección en esta newsletter: la encuesta.

Y la verdad es que me ha sorprendido la participación tan elevada que ha tenido.

La pregunta era ¿estarías dispuesto a desconectar una semana de tus redes sociales?

Y las opciones eran

✔️ Sí, claro

✔️ No, para nada

Ganó la primera con un 90,9% de los votos.

Esta semana te lanzo otra pregunta.

¿Android o iPhone? ¿De quién eres?

📲 Soy del Team Android

📲 Soy del Team iPhone

🛠️ Los recursos

✔️ Muchas veces ponemos nuestro correo para darnos de alta en una web y nos empiezan a llegar demasiados emails.

Hay formas de echarse para atrás.

Backgroundchecks es una web que recopila todos los enlaces para darte de baja en servicios webs.

✔️ Internet está lleno de páginas muy extrañas.

Una de ellas es McBroken.

¿Su función? Rastrear por todo el mundo las máquinas de helado de McDonald’s que están estropeadas.

En el momento de escribir esta newsletter el 14% no estaban operativas.

🔢 El dato tecnológico

1,3

Son, aproximadamente, los millones de robots que están en uso en la actualidad en las líneas de producción de todo el mundo.

En una empresa china, el uso de robots industriales redujo el número de empleados de 500 a solo cinco. 😲

🎩 El truco

Con una cuenta de Gmail tienes infinitas cuentas de correo.

Esto se debe a que Gmail ignora los puntos y permite poner cualquier número o letra detrás del símbolo + al final de tu cuenta real.

Te pongo unos ejemplos para que se entienda mejor.

Todas estas cuentas de correo son la misma.

desenredandolatecnologia@gmail.com

desenredando.latecnologia@gmail.com

desenredando.la.tecnologia@gmail.com

de.se.nre.dan.do.la.tec.no.lo.gia@gmail.com

d.e.s.e.n.re.d.a.n.d.o.l.a.t.e.c.n.o.l.o.g.i.a@gmail.com

desenredandolatecnologia+alias@gmail.com

desenredandolatecnologia+loquesea@gmail.com

desenredandolatecnologia+1@gmail.com

desenredandolatecnologia+12345@gmail.com

💥 Mi recomendación

Elena Santos, más conocida como ChicaGeek, es una de las clásicas de internet.

Su canal de YouTube es imperdible.

En él encontrarás trucos y tutoriales de tecnología, las mejores apps para tu móvil y análisis de gadgets de todo tipo.

Todo explicado de forma muy sencilla y didáctica para que puedas entenderlo sin problema, aunque no tengas mucha experiencia con la tecnología.

Tiene más de 1.200 vídeos publicados. Sí, más de 1.200. Y hace tiempo que ya pasó del millón de suscriptores.

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 2 h. y 40 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 5 m. y 20 seg.

Hasta el próximo jueves.

