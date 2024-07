Newsletter 16 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #16 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos. Vamos al lío.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: mi kit personal de herramientas digitales

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿apagas tus aparatos electrónicos o los dejas en standby?

🛠️ Los recursos: una aplicación que te resume los videos de YouTube y una web para ver en tiempo real dónde se están produciendo relámpagos en todo el mundo

🔢 El dato: año de la primera venta a través de internet

🎩 El truco: para que no te metan en grupos de WhatsApp

💥 Mi recomendación: el canal de YouTube de Milo Content

💡 El tema de la semana

En abril, un suscriptor de la newsletter me mandó un correo (tienes al final mi dirección por si quieres comunicarte conmigo).

Me comentaba que explicase las herramientas que utilizo como periodista y también fuera del periódico.

Como son muchas si juntaba ambas facetas, troceé la petición en dos: primero enumeré las que uso como periodista y ahora van las que empleo a nivel personal.

Algunas se repiten, aunque la gran mayoría son diferentes. Señalo las que son de pago.

Este es mi kit personal de herramientas digitales:

✔️ Navegador: Chrome. Lo tengo sincronizado en el ordenador de mesa, en el portátil, en el iPad y en móvil. O es una sensación mía o es el más rápido de todos los navegadores.

✔️ Correo: Gmail. Tengo más de media docena de cuentas: la personal; la profesional; la que uso para darme de alta en webs y luego sé que me va a llegar spam; la que utilizo para darme de alta en newsletters y tenerlas todas en el mismo sitio…

✔️ Calendario: Calendar de Google. Es muy cómodo. Aunque me sigue fastidiando que me llegue al Gmail un correo de un billete de avión que he comprado y al minuto me aparezca en el Calendar.

✔️ Almacenamiento: Google Drive sobre todo, pero también utilizo Dropbox y Mega. Y un disco duro físico. En una próxima newsletter escribiré sobre la regla 3-2-1 de las copias de seguridad.

✔️ Videconferencias: Zoom. La pandemia nos quitó el miedo a las videoconferencias.

✔️ Edición de vídeos: Filmora (de pago) y CapCut para generar de forma automática los subtítulos de los vídeos.

✔️ Edición de fotos: Photoshop (de pago). Hay opciones gratuitas que para un uso no profesional también van bien, pero lo utilizo desde hace más de una década y ya estoy acostumbrado a él.

✔️ Edición de audio para el podcast: Audacity.

✔️ Presentaciones: Power Point (las ‘Presentaciones de Google’ siguen sin gustarme).

✔️ Estadísticas de mis dos blogs: Google Analytics. Tras un año con la nueva versión, me quedo con la antigua.

✔️ Compartir en redes sociales: Buffer (de pago). Tiene una extensión para descargar en el navegador. Cada vez que quieras compartir un enlace que te ha gustado, le das al botón y listo: lo puedes publicar al momento o programarlo para cuando quieras que salga.

✔️ Pocket: para guardar enlaces que me interesan y poder leerlos después. Es una de mis herramientas básicas. Si cerrase tendría que buscar otra. Lo importante es hacer limpieza de vez en cuando, porque a veces almaceno enlaces que después los abro y no sé por qué los guardé.

✔️ Feedly: Es un lector de RSS que permite leer, organizar y acceder rápidamente a todas las publicaciones de blogs, periódicos online y webs que he selecionado antes. Como Pocket, también es una de mis herramientas digitales de cabecera. Ambas se pueden consultar por web o por aplicaciones para el móvil o tablet.

✔️ Inteligencia artificial: ChatGPT y Perplexity.

✔️ Bancos de imágenes: Unsplash y Pixabay.

✔️ Recordar tareas: Calendar de Google y, sobre todo, un cuaderno y un bolígrafo que siempre están encima de la mesa. No todo va a ser digital.

📰 Noticias

Por fin una sección de Noticias sin ninguna sobre inteligencia artificial.

Pero esta vez, las tres son sobre redes sociales y ninguna de ellas es positiva. En fin.

✔️ El odio en redes sociales: a ellas por su apariencia y a ellos por política o etnia

✔️ El Gobierno detecta que las redes sociales se llenan de discursos de odio contra menores no acompañados

✔️ Las redes sociales fomentan el negacionismo sobre los efectos nocivos del sol

❓ Encuesta

En la encuesta de la semana pasada os pregunté de qué erais.

¿De iPhone o de Android?

Pensé que iban a ganar los segundos, pero justo la mitad de los encuestados han votado por iPhone y la otra mitad por Android.

Vamos con la pregunta de esta semana.

Cuando, por ejemplo, apagamos la televisión y la dejamos en standby (con el piloto rojo encendido) también consumimos energía, aunque bastante menos que si está encendida.

Pasa lo mismo con el ordenador o el router si no los estamos utilizando.

Así que la pregunta de esta semana es

¿Dejas los aparatos en standby o los desenchufas?

👍 🔌 Siempre desenchufo

👎 🔌 Nunca lo hago

🙊 Solo cuando me acuerdo

El resultado, el próximo jueves.

🛠️ Los recursos

✔️ ¿No tienes tiempo para ver videos de YouTube? Con Stepify obtienes un tutorial paso a paso de cualquier video. Como todo ahora, está desarrollado con inteligencia artificial.

✔️ En Blitzortung puedes encontrar todos los relámpagos que se están produciendo en tiempo real. En el momento de escribir estas líneas hay una buena tormenta en Valencia, otra en el norte de Italia y la más grande, en el centro de Grecia.

🔢 El dato tecnológico

1994

Año en el que se produjo la primera transacción por internet.

En 1994, Dan Kohn creó la web NetMarket y vendió un CD de Sting a un amigo.

El amigo de Kohn pagó 12,48 dólares más gastos de envío, y usó un software de encriptación de datos para enviar su número de tarjeta de crédito de forma segura.

Esta fue la que se considera la primera transacción segura online.

🎩 El truco

A todos, en alguna ocasión, nos han metido en un grupo de WhatsApp sin pedirnos permiso.

Para controlar quién puede hacerlo tienes que ir a Ajustes->Privacidad->Grupos y elegir si quieres que el permiso para incluirte en los grupos lo tengan

✔️ Todos

✔️ Mis contactos

✔️ Mis contactos excepto...

Y en esta última eliges las personas que quieres que no te metan en grupos.

Ya sabes, esos que siempre acaban metiéndote en grupos sin pedirte ni permiso.

💥 Mi recomendación

Si has oído hablar del editor de vídeos gratuito CapCut, te lo has descargado y pese a que es bastante intuitivo de usar quieres sacarle todo el partido, te recomiendo el canal de YouTube de Milo Content.

Explica de una forma amena y muy fácil todo lo que se puede hacer con este editor de vídeo, que es mucho.

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 2 h. y 40 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 4 m. y 45 seg.

