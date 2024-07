Newsletter 17 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #17 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos. Vamos al lío.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: pagar en un restaurante sin pedir la cuenta

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿lees libros en papel o en ebook?

🛠️ Los recursos: una web con música ambiente para trabajar y otra que muestra escenas tristes de películas

🔢 El dato: porcentaje de búsquedas en Google que no acaban en clic

🎩 El truco: cómo evitar el correo spam en Gmail

💥 Mi recomendación: el libro 'Elon Musk', de Walter Isaacson

💡 El tema de la semana

Desde la pandemia ya solo pago con el móvil. Ni con la tarjeta de crédito. Siempre con el teléfono.

En la cartera llevo un billete de 20 euros por si alguna compra la tengo que hacer en efectivo. Está ahí desde hace meses. No me acuerdo de la última vez que usé monedas.

Antes de la pandemia, casi pagaba la mitad en efectivo y la mitad con la tarjeta o el móvil, pero ahora ya va todo con el teléfono.

Me resulta más cómodo. Ya no llevo calderilla en los bolsillos ni tengo que estar pendiente de ir al cajero a sacar dinero.

Eso sí. Tienes menos control de lo que gastas.

La pandemia también nos trajo los QR, que, por cierto, cumplen 30 años desde que se crearon, y con ellos la posibilidad de ver la carta de los restaurantes a través de nuestro móvil.

La gran mayoría ya ha optado por esta opción.

Pero faltaba poder pagar desde la mesa sin tener que pedir la cuenta, esperar a que te la traigan y que después el camarero se acerque con el datáfono para pagar o, en último caso, levantarse a la barra si no te atienden.

Creo que todos hemos vivido alguna situación en la que hemos tardado más tiempo en que nos cobren que en comer.

Y abonar lo que has consumido desde la mesa ya es posible.

Puede que tú ya lo hayas hecho antes, pero es la primera vez que me ha sucedido.

Un cliente de un restaurante paga su consumición con su móvil mediante un código QR sin tener que esperar al camarero. / Ricardo Grobas

Fue el otro día en la Granera, el café-bar-restaurante que se encuentra en la plaza de la Fábrica de Tabacos coruñesa (prometo que este texto no lo patrocinan ellos).

Como muchos otros locales de restauración, tienes la posibilidad de mirar la carta en tu móvil a través de un QR y pides al camarero lo que quieres, pero en este caso, a la hora de pagar vuelves a entrar con el código QR que está enlazado con tu mesa, revisas que la cuenta es correcta y la abonas con el móvil, ya sea con la tarjeta o por Bizum.

Esta primera vez usé la segundda opción porque es más rápido teclear los nueve dígitos de tu telefono, que sacar la tarjeta de la cartera, poner los 16 números, la fecha de caducidad y el código de seguridad.

Al momento, te llega un WhatsApp en el que te confirman que el pago está realizado y ya te puedes marchar cuando quieras.

Un amigo me comentó que ya podían haber hecho los tres pasos a través del móvil: ver la carta, pedir lo que quieras y pagar desde tu mesa.

Pero, ¿qué supondría esto? Adiós a los camareros.

Por eso, el segundo punto, el de pedir, prefiero hacerlo en persona.

Íbamos a optar por un plato de la carta que ya habíamos comido otra vez y el camarero nos recomendó otro que nunca habíamos pedido. Y acertó. Estaba mucho más bueno que el que pensábamos escoger.

Si hubiésemos pedido la comida también con el móvil nos habríamos perdido ese plato.

No todo van a ser máquinas y tecnología.

Te pierdes el contacto personal y puestos de trabajo, porque si en un restaurante puedes ver la carta, pedir y pagar a través del móvil desde tu mesa no habrá camareros que contratar.

Me pasa lo mismo con las cajas rápidas de los supermercados o de las grandes tiendas que ya no tienen personal que las atiende.

No las uso, porque si todos las utilizamos dejarán de contratar gente y solo tendrán a una persona controlando todas las cajas automáticas. O ni eso.

Está bien la comodidad tecnológica, pero no hay que perder el contacto personal. Ese contacto nunca te lo va a dar una máquina por muy lista que parezca.

📰 Noticias

✔️ Walter Quattrociocchi es matemático y jefe del Centro de Ciencias de los Datos y Complejidad de la Sociedad de la Universidad de La Sapienza de Roma.

Es el autor de una rompedora investigación que ha aparecido en 'Nature' fruto del análisis de 500 millones de mensajes publicados en ocho redes sociales.

Y su conclusión es que “no es el algoritmo, la toxicidad en las redes sociales es humana".

✔️ El 15 de febrero de 2021, un escándalo nacional forzó la dimisión del gobierno de los Países Bajos.

Pocos meses antes, una investigación destapó que, a lo largo de una década, el algoritmo usado por la Agencia Tributaria neerlandesa para detectar casos de fraude en las ayudas sociales había acusado erróneamente a 26.000 personas.

Su injusta persecución se saldó con 10.000 familias obligadas a devolver decenas de miles de euros, abocándolas al desempleo, a la quiebra o incluso al divorcio.

Para más inri, en, al menos, 11.000 casos, esa falsa acusación de basó en el origen étnico de las víctimas.

Y es que la inteligencia artificial amenaza con acelerar la desigualdad económica y social

✔️ Los ciberdelitos y las estafas en internet están a la orden del día, también en aplicaciones tan populares como Vinted o Wallapop.

Ojo a la última alerta de la Guardia Civil por lo que está ocurriendo en estas dos plataformas.

✔️ Y para terminar esta sección de Noticias una buena de inteligencia artificial.

Investigadores de la Universidade da Coruña crean un tutor de programación inteligente que guía al alumno para que aprenda a su ritmo y que ya han probado en un instituto.

❓ Encuesta

En la encuesta de la pasada semana te pregunté si dejas los aparatos electrónicos en standby o los desenchufas.

Los resultados son contundentes.

El 80% votó que “nunca” los apagan.

Y el 10% que “siempre” y el otro 10% que “solo” cuando se acuerda.

Vamos con la pregunta de esta semana.

Cuando salieron los libros electrónicos, la gran mayoría aseguró que era la muerte de los libros de papel. Por suerte no ha pasado.

La pregunta de esta semana va sobre esto.

A lo largo del año lees más libros…

📕 En papel

📱 En ebook

🙈 No leo libros

El resultado, el próximo jueves.

🛠️ Los recursos

Hoy van dos de esas webs randoms que nos podemos encontrar en internet, una más que otra.

✔️ Mucha gente que trabaja ante el ordenador lo hace solo, sin nadie a su lado. Pero de vez en cuando te gusta sentirte acompañado.

Soundofcolleagues es una web con sonidos ambientes para que los pongas mientras estás solo trabajando frente al ordenador.

✔️ Esta es una de las páginas más randoms que me he encontrado.

Cry Once a Week te muestra de forma aleatoria escenas tristes de películas en las que lo único que te queda es llorar de lo tristes que son.

“Los estudios demuestran que llorar puede aliviar el estrés durante una semana. Haz clic para ver un vídeo que te hará llorar y tómate un momento para sentir algo”, asegura la web.

La he probado y me ha salido la escena de E.T, en la que la familia despide al extraterrestre.

Y sí que es un poco triste.

🔢 El dato tecnológico

60%

Es el porcentaje de búsquedas que hacemos en Google y que no acaban en un clic, según un estudio de SparkToro.

La razón es que Google muestra el resultado de la búsqueda que has realizado de forma que no es necesario que visites la web que contiene la respuesta porque ya le ha cogido ese dato de la página y te lo muestra sin que tengas que entrar en ella.

Supongo que a ti te dará igual, porque consigues lo que querías: la respuesta a tu pregunta.

Pero hay mucha gente en internet que vive de las visitas que hagan a sus webs y si Google las extrae de esas páginas y las muestra en su buscador sin que sea necesario hacer clic, nadie va a crear contenidos en internet

Además, el estudio asegura que cuando sí se producen clics, el 25% acaba en webs de la propia Google.

🎩 El truco

Seguro que si tienes un correo de Gmail te llegan muchos emails de desconocidos, la gran mayoría en inglés.

Gmail suele detectarlos y enviarlos a la carpeta de spam.

Pero siempre hay alguno que se escapa.

Si te sucede, entras en el mensaje, pulsas sobre los tres puntos y seleccionas ‘marcar como spam’

A partir de entonces, los mensajes de ese remitente irán a la carpeta de spam y no los verás.

De vez en cuando es bueno entrar en la carpeta de spam, revisar que no se haya colado ninguno importante y borrarlos.

💥 Mi recomendación

'Elon Musk', de Walter Isaacson es una biografía que ofrece una mirada reveladora sobre uno de los empresarios más influyentes de nuestra era. Isaacson retrata la personalidad de Musk, con sus luces y sus sombras.

A través de entrevistas exhaustivas y un acceso sin precedentes, el libro revela la compleja personalidad de Musk.

El libro destaca su incansable determinación y su capacidad para transformar industrias, desde los coches eléctricos hasta la exploración espacial.

Hasta el próximo jueves.

