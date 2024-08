Newsletter 18 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #18 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: la regla 3-2-1 de las copias de seguridad

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿has probado a utilizar la inteligencia artificial?

🛠️ Los recursos: una web que introduces tu fecha de nacimiento y te muestra una serie de datos relacionados con ella, y otra que te da la opción de elegir y leer libros según tu estado de ánimo

🔢 El dato: ¿cuántos emojis oficiales hay?

🎩 El truco: para no perder calidad en las fotos que mandamos por WhatsApp

💥 Mi recomendación: el libro 'Yo, robot', de Isaac Asimov

💡 El tema de la semana

Hoy quiero hablarte de una regla que me ha salvado más de una vez de un dolor de cabeza y de un buen susto: la regla 3-2-1 de las copias de seguridad.

Puede sonar técnico y complicado, pero es más fácil de lo que parece.

Imagina que tus datos son como ese peluche favorito que tenías de pequeño. No querrías perderlo, ¿verdad?

Pues la regla 3-2-1 es como tener tres peluches idénticos, en dos casas diferentes, y uno más en una nave espacial.

Vale, quizás exagero con lo de la nave espacial, pero ya me entiendes.

Ahora en serio, ¿qué es la regla 3-2-1?

Es una idea muy simple para asegurarte de que tus datos estén a salvo en caso de cualquier desastre. Y se resume en:

1. Haz 3 copias de tus datos.

2. Guarda esas copias en 2 dispositivos distintos.

3. Almacena 1 de las copias en un lugar diferente al de las otras dos.

La regla 3-2-1 de las copias de seguridad / L. O.

Vamos a ampliar la explicación.

1. Haz tres copias de tus datos

Esto no significa que debas tener tres versiones diferentes del mismo archivo.

Se trata de tener tres copias idénticas.

Imagina que tienes un documento o unas fotos en tu ordenador. La primera copia está ahí.

Ahora necesitas dos más.

2. Dos dispositivos diferentes

No pongas todas tus copias en el mismo dispositivo.

Si tu ordenador se estropea y todas tus copias están en ella, pues… mala suerte. Así que, coge una de esas copias y guárdala en un disco duro externo, una memoria USB o tu teléfono móvil.

La idea es no poner todos los huevos en la misma cesta.

3. Una copia fuera de casa (o de la oficina)

Si tus copias de seguridad están en casa o en la oficina y, por alguna razón, se inundan o se queman (¡esperemos que no!), perderás todo.

Por eso, necesitas tener una copia en un lugar diferente.

Aquí puedes usar la casa de tus abuelos o de tu tía, aunque es más recomendable un servicio de almacenamiento en la nube como Google Drive o Dropbox.

Por si no ha quedado claro, te pongo un ejemplo distinto al del peluche.

Imagina que eres un aspirante a novelista y has escrito el primer capítulo de tu primera novela.

Llamémosla ‘La gran aventura del gato ninja’.

Ese capítulo lo tienes en tu ordenador (primera copia).

Como sigues la regla 3-2-1, haces una copia en tu disco duro externo (segunda copia).

Y, por último, para asegurarte de no perder tu obra maestra, subes otra copia a Google Drive (tercera copia).

Una noche, mientras sueñas con tu futura fama, tu gato, inspirado por tu historia, decide probar algunas acrobacias ninja.

En su entusiasmo, derrama un vaso de agua sobre tu ordenador y sobre tu disco duro externo que estaban juntos en el escritorio. ¡Caos total!

Pero no te preocupes, tienes la tercera copia en la nube.

Tu historia del gato ninja está a salvo y puedes seguir escribiendo sin problemas.

En resumen: tres copias, dos tipos de almacenamiento, una fuera de casa.

Y recuerda, nunca subestimes la capacidad de un gato ninja para crear caos, pero tampoco tu capacidad para estar preparado.

📰 Noticias

✔️ Desde hace unos años, en A Coruña ya podemos pagar el bus con el móvil.

Ya hay casi 50.000 usuarios que eligen este formato frente a la tarjeta física.

Y unos 7.700 lo hacen mediante la lectura de códigos QR.

✔️ La robótica ha superado con creces las expectativas iniciales de los especialistas del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) durante sus tres primeros años.

Desde que el Sergas incorporó el robot Da Vinci, los equipos quirúrgicos de cuatro especialidades médicas del Chuac han intervenido a cerca de 1.500 pacientes, en su mayoría con patología oncológica.

✔️ La inteligencia artificial predice la evolución de los pacientes con esclerosis múltiple usando solo datos de la resonancia magnética inicial.

Y lo hace con un 90% de certeza.

Es un estudio en el que han participado investigadores gallegos.

✔️ Y, por último, el 70% de los jóvenes confía en la efectividad de las redes sociales para encontrar empleo, lo que demuestra que la Generación Z, nacida entre 1997 y 2012, está transformando la forma en que las empresas buscan y contratan talento.

❓ Encuesta

En la encuesta de la pasada semana pregunté si con la llegada de los ebooks leías menos libros de papel al cabo del año.

El 82% votó que sigue apostando por las páginas de papel, mientras que un 18% se decantó por los libros digitales.

Vamos con la pregunta de esta semana.

Ahora, parece que a todo hay que ponerle inteligencia artificial. Pero ¿la estamos usando los mortales?

Y sobre esto pregunto esta semana.

¿Has usado alguna herramienta de inteligencia artificial, aunque sea solo para probarla?

👍 Sí

👎 No

🤯 ¿Qué es eso?

El resultado, el próximo jueves.

🛠️ Los recursos

✔️ You regettingold es de esas webs que introduces la fecha de nacimiento y te da una serie de datos.

En mi caso, desde que nací, mi corazón ha latido casi 2 millones de veces y he respirado más de 400.000 veces.

El día que nací, “el Apolo 13 regresó sano y salvo a la Tierra después de que una explosión paralizara la nave en ruta a la Luna”.

También me dice que de cada 100.000 personas que nacieron el mismo día que yo, aproximadamente 90.181 aún siguen vivas. Así que un 10% ya han muerto.

✔️ Booksbymood también es una web muy interesante.

Te da la opción de elegir y leer libros según el estado de ánimo que tengas: alegre, triste, cansado, aburrido, solitario, juguetón…

En total, tiene 18 categorías.

🔢 El dato tecnológico

3.782

Son los emojis oficiales que existen.

Todo el mundo usa emoticones en sus mensajes de móvil.

Mi madre los descubrió hace un tiempo y todos los mensajes que manda al grupo de la familia siempre llevan uno o dos.

Según un estudio realizado por Brandwatch Analytics, el 95% de los internautas utiliza emojis, y una tercera parte los usa cada día.

Y cada semana se envían en todo el mundo más de 70.000 millones de emoticonos en aplicaciones de mensajería móvil.

🎩 El truco

Al enviar fotos por WhatsApp, la aplicación reduce el tamaño de las imágenes y con ello, la calidad.

La mayor parte de las veces no nos importa.

Pero hay ocasiones en las que sí necesitamos que se mantenga esa calidad.

Para conseguirlo hay un truco.

En lugar de enviarla como ‘imagen’ hazlo como ‘documento’.

En este caso no perderá calidad.

He hecho una prueba con una foto. La que he mandado como ‘documento’ pesa 3,2 megas y la que he enviado como ‘imagen’, 186 kb. La ha reducido 17 veces.

💥 Mi recomendación

‘Yo, robot’, de Isaac Asimov es una obra maestra de la ciencia ficción que ha influenciado el género y la robótica.

En este libro, escrito hace 70 años, Asimov presenta sus famosas Tres Leyes de la Robótica, a través de una serie de relatos.

Estos relatos exploran interrogantes éticos y psicológicos sobre la inteligencia artificial, como la diferencia entre robots y humanos, la capacidad de predecir el comportamiento de los robots, y si la lógica debe determinar lo mejor para la humanidad.

Un clásico indispensable para cualquier amante de la ciencia ficción y la robótica.

Hasta el próximo jueves.

