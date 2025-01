Newsletter 33 | Desenredando la tecnología

Hola.

Mark Zuckerberg nos ha sorprendido otra vez. Nuestro querido gurú de la conexión social ha decidido que comprobar y verificar lo que se publica en Facebook es un concepto demasiado 2016.

Ahora, en un giro inesperado (o no tanto, si sigues el desfile hacia el 'modelo Musk'), ha anunciado que eliminará esta verificación y que la reemplazará con "notas de la comunidad", al estilo de las de Twitter, que tan bien funcionan y tan útiles son.

Sí, porque ¿qué mejor que un foro de opiniones desenfrenadas para luchar contra la desinformación?

¿Quién necesita expertos cuando tienes a tus tíos compartiendo teorías conspirativas en Facebook, verdad?

El argumento oficial, adornado con una dosis de nostalgia que haría llorar a cualquier abuelo millennial, es que se trata de una "vuelta a las raíces".

Pero, ¡que no cunda el pánico! Zuck tiene un plan.

Bueno, más bien una ausencia de plan.

Según él, dejarán que los usuarios decidan qué es verdadero y qué no.

Porque, claro, si hay algo que la humanidad ha demostrado en redes sociales es su capacidad para discernir información objetiva sin sesgos ni pasiones.

En lugar de aburridos verificadores de datos, ahora tendremos las emocionantes "notas de la comunidad".

Sí, ese sistema tan efectivo que ha convertido a X (antes Twitter) en un oasis de cordura y veracidad.

¿Quién mejor para decidir qué es verdad que tu vecino que cree que las vacunas contienen microchips?

Zuckerberg, en su infinita sabiduría, ha determinado que los gobiernos y los medios generalistas son unos aguafiestas que solo quieren "censurar más y más", que han presionado demasiado y que es hora de "simplificar políticas" y restaurar la "libertad de expresión".

Porque, claro, ¿quién no extraña los buenos tiempos en que podías creer que la Tierra era plana sin que nadie te molestara con esos molestos ‘hechos’?

Zuckerberg, sin embargo, parece más preocupado por las leyes europeas que, según él, "institucionalizan la censura". Oh, Europa, siempre tan anticuada con su insistencia en proteger a sus ciudadanos de la toxicidad online.

Este movimiento de Facebook llega justo después de que Zuckerberg y Trump se dieran un apretón de manos el pasado mes de noviembre, como si estuvieran sellando un pacto secreto para crear un internet libre… libre de control, responsabilidad y, aparentemente, sentido común.

Y por si faltaba algo, Facebook está trasladando sus equipos de moderación de la liberal California a la conservadora Texas, una jugada que huele a guiño político y a intento de satisfacer a sus nuevos aliados republicanos.

O como el anuncio que ha hecho, al igual que otros líderes de tecnológicas como Jeff Bezos (Amazon) o Sam Altman (ChatGPT), de que realizará una donación de un millón de dólares para el fondo de la toma de posesión del republicano.

Las críticas no se han hecho esperar, pero Zuck tiene la respuesta preparada: "Sí, habrá más cosas malas, pero también menos cuentas cerradas accidentalmente".

Porque, ya sabes, un poquito de caos nunca viene mal si con eso logramos que nadie se sienta excluido... ni siquiera los trolls y los extremistas.

Al menos tendremos libertad de expresión. Porque si algo necesitábamos en internet era más libertad para compartir teorías conspirativas y desinformación. ¡Gracias, Mark!

✔️ No me acuerdo la última vez que pagué en efectivo. Aumenta el pago en comercios mediante dispositivos móviles. Tres de cada diez personas realizan pagos en comercios y restauración a través de dispositivos móviles y para una de cada diez éste ya es el medio principal.

✔️ Cuando se fundó OpenAI, la creadora de ChatGPT, sus impulsores aseguraron que era una empresa sin ánimo de lucro. La historia ha cambiado en poco más de dos años porque hay mucho dinero en juego.

OpenAI pasará a ser parcialmente una empresa con ánimo de lucro

✔️ Hablando de grandes gigantes, Apple y Nvidia eclipsan al mercado europeo

✔️ En anteriores newsletters ya te he comentado que Estados Unidos ultima la prohibición de TikTok. El 19 de enero entra en vigor una ley que obliga a la plataforma a vender su negocio a una empresa no china si no quiere ser bloqueada en su principal mercado mundial.

Estas son 5 claves para entender qué pasará con la red social de moda

✔️ El debate sobre quedarse o marcharse de Twitter aún continua. Este es otro punto de vista novedoso

✔️ Y, por último, una noticia muy interesante sobre una inteligencia artificial que es capaz de identificar a pacientes en riesgo de suicidio

En la encuesta de la pasada semana pregunté a los lectores de esta newsletter si han invertido o consideran invertir en criptomonedas.

El 86% ha votado que no, y el 14% restante, que sí.

Vamos con la pregunta de hoy.

En líneas generales, ¿crees que la tecnología está avanzando demasiado rápido?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana.

30

El número máximo de segundos que tienes para anular el envío de un correo en Gmail.

Crea contraseñas seguras con un administrador de contraseñas.

Los administradores de contraseñas generan y almacenan contraseñas seguras de forma automática.

Solo necesitas recordar una contraseña maestra, y el gestor hará el resto.

Esta acción evita que tengas que recordar múltiples contraseñas y mejora tu seguridad online.

La serie ‘Silicon Valley’.

Una comedia que muestra a un grupo de programadores que trata de lanzar su startup tecnológica, Pied Piper, en el competitivo entorno de Silicon Valley.

Con un humor agudo y personajes memorables, la serie aborda la innovación, la ambición y los absurdos del mundo de las startups.

