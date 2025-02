Newsletter 37 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #37 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: nuevas cuentas de adolescentes en Instagram: ¿protección real o un parche?

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿Dejarías que un vehículo completamente autónomo transportase a tu familia?

🔢 El dato: millones de personas que juegan a videojuegos en el mundo.

🎩 El truco: escanea documentos con tu móvil

💥 Mi recomendación: la serie 'Halt and Catch fire'

🗓️ Agenda de eventos tecnológicos en A Coruña

💡 El tema de la semana

Nuevas cuentas de adolescentes en Instagram: ¿protección real o un parche?

Instagram sigue siendo el patio de recreo digital de millones de adolescentes, y Meta lo sabe.

Sabe que es ese patio de recreo digital y que también está en el punto de mira de las autoridades porque no hace nada (como Facebook, Twitter, TikTok...) para que la convivencia en esta red social sea más sana.

Por eso, para intentar lavar esa imagen, acaba de lanzar en España las 'Cuentas de Adolescente', una nueva categoría de perfil diseñada para ofrecer mayor protección a los menores de 18 años.

La intención es buena, pero la gran pregunta es: ¿será suficiente?

Un modo ‘seguro’ por defecto

Meta ha decidido que, a partir de ahora, cualquier usuario menor de 18 años que cree una cuenta nueva en Instagram entrará automáticamente en este modo especial.

Esto implica una serie de restricciones pensadas para proteger la privacidad y seguridad de los menores:

Cuenta privada por defecto: para que nadie pueda ver sus publicaciones si no los aceptan como seguidores.

para que nadie pueda ver sus publicaciones si no los aceptan como seguidores. Menos interacciones sospechosas: se bloquean los mensajes directos de adultos con los que no tienen conexión previa.

se bloquean los mensajes directos de adultos con los que no tienen conexión previa. Menos contenido potencialmente dañino: se restringe la aparición de contenido sensible en Explorar y en los Reels.

se restringe la aparición de contenido sensible en Explorar y en los Reels. Control del tiempo de uso: Instagram sugerirá a los adolescentes que tomen descansos y limitará las notificaciones nocturnas.

Para los que ya tienen cuenta, un empujoncito

Si un adolescente ya tiene una cuenta en Instagram, Meta no la transformará automáticamente (me pregunto por qué no lo hace), pero le enviará insistentes recordatorios para que active estas protecciones.

Es decir, que, si el usuario prefiere seguir con su cuenta abierta y sin restricciones, podrá hacerlo, al menos de momento.

El rol de los padres

Otro aspecto importante de este sistema es la integración con el Centro Familiar de Meta.

Los padres podrán vincularse a la cuenta de sus hijos y supervisar algunos aspectos de su actividad digital, como el tiempo que pasan en la aplicación y las personas con las que interactúan.

No es un 'modo espía', pero sí ofrece herramientas para que los padres puedan estar más atentos sin invadir totalmente la privacidad de sus hijos.

¿Es realmente efectivo?

Aquí está el gran dilema.

Que Instagram haga esto por iniciativa propia está bien, pero la realidad es que los adolescentes siempre encuentran maneras de saltarse las restricciones.

Pueden poner una fecha de nacimiento falsa, usar una cuenta alternativa o simplemente ignorar las recomendaciones de seguridad, que es lo que va a hacer la inmensa mayoría.

También está el debate sobre hasta qué punto estas medidas protegen a los menores de problemas más serios, como el acoso o la desinformación.

Sin una regulación externa más estricta y una mayor educación digital, estas protecciones son solo un parche temporal.

En resumen

Las ‘Cuentas de Adolescente’ son un paso en la dirección correcta, pero no la solución definitiva.

Meta quiere que parezca que se está tomando en serio la seguridad de los menores, pero el problema es más profundo.

Como siempre, el mejor filtro de seguridad sigue siendo el sentido común, tanto de los adolescentes como de sus padres.

📰 Noticias

La noticia más relevante de la pasada semana fue la oferta que Elon Musk realizó para adquirir OpenAI, propietaria de ChatGPT.

En su momento, su fundador ya dijo que no. Le troleó al asegurar que si quería le compraba Twitter por 9.740 millones de dólares. Un cero menos de los 97.400 que Musk ofreció por OpenAI. Twitter le costó más de 40.000.

✔️ Ahora, la propietaria de ChatGPT ha rechazado oficialmente la oferta de compra: “OpenAI no está a la venta y la junta ha rechazado por unanimidad el último intento del señor Musk de perturbar su competencia”.

El mundo tecnológico coruñés generó varias noticias interesantes la pasada semana.

✔️ La primera fue que el plató inmersivo de la Ciudad de las TIC ya está en marcha: de la fábrica de armas a la «factoría de los sueños»

✔️ Por otra parte, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) comienza a trabajar presencialmente en la Casa de Veeduría de A Coruña

✔️ La tercera noticia ‘coruñesa’ está firmada por mi compañera Marta Otero (la podéis seguir en Twitter-X porque tiene mucha chispa).

Ha hablado con docentes que descartan que herramientas como ChatGPT sean una amenaza para el aprendizaje. La IA, aliada en las aulas: «No hay que luchar contra ella, sino sacarle partido»

✔️ A ver si nos controlamos todos y hacemos de las redes sociales un patio de recreo mejor: el 70% de las jóvenes españolas sufren comentarios machistas en la red

✔️ Siempre intento incluir en esta sección alguna noticia relacionada con las estafas digitales para que todos estemos atentos.

En esta ocasión, hay que tener cuidado con el 'registrador de teclas': la nueva estafa bancaria que registra tus datos en el cajero

❓ Encuesta

En la última encuesta pregunté a los lectores de esta newsletter si confiarían en que una inteligencia artificial les hiciese un diagnóstico médico.

El 88% ha votado que no y solo un 12% lo ha hecho de forma afirmativa.

Vamos con la pregunta de hoy

¿Dejarías que un vehículo completamente autónomo transportase a tu familia?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

3.100

Los millones de personas que juegan a videojuegos en el mundo.

🎩 El truco

Escanea documentos con tu móvil.

En iPhone, usa la app Notas para escanear.

En Android, utiliza Google Drive.

Ambas opciones te permiten guardar en PDF sin necesidad de apps extra.

💥 Mi recomendación

La serie ‘Halt and Catch Fire’.

Su trama sobre los inicios de la industria de los ordenadores personales y el nacimiento de internet la hacen muy relevante para entender la tecnología actual.

🗓️ Agenda de eventos tecnológicos en A Coruña

🌐 Jueves, 20 de febrero | 19.30 horas | Meetup WordPress Coruña - WordPress Headless y Craft Beer gallega: el caso de Cervezas Lupia | Wecko (Novo Mesoiro)

🌐Viernes, 7 de marzo | 20.00 horas | Admin Cañas | Calle Federico García 2

🌐 Sábado, 15 de marzo | 18.15 horas | Charla Pyton Coruña | Rúa Reverendo Padre José Álvarez Cabezas, 1

