WhatsApp no deja de evolucionar. A pesar de su liderazgo indiscutible en el mundo de la mensajería instantánea, la aplicación propiedad de Meta sigue trabajando para mejorar la experiencia de sus usuarios. Su última actualización trae consigo una novedad que promete revolucionar la privacidad en las conversaciones: la incorporación de un tercer tick azul.

Una apuesta por la seguridad y la transparencia

En su constante búsqueda de fortalecer la ciberseguridad y la privacidad de los usuarios, WhatsApp ha decidido implementar una nueva herramienta que permite un mayor control sobre la información compartida.

Hasta ahora, la aplicación manejaba dos tildes azules que indicaban el estado de los mensajes enviados. El primer tick confirmaba que el mensaje había sido enviado correctamente, mientras que el segundo aseguraba su entrega al destinatario. Cuando ambos se tornaban azules, significaba que el mensaje había sido leído por la persona receptora, siempre que esta tuviera activados los recibos de lectura.

Con la llegada del tercer tick azul, WhatsApp busca ampliar la transparencia en las conversaciones y reforzar la privacidad de los usuarios. Esta nueva señalización indicará que un mensaje ha sido leído por alguien más aparte del destinatario original. Esto resulta especialmente útil cuando un mensaje es reenviado a otra persona, permitiendo al emisor conocer si su contenido ha sido visualizado por terceros.

Implicaciones en la privacidad de las conversaciones

Si bien esta función puede generar controversia, no cabe duda de que aporta mayor claridad sobre el destino de los mensajes enviados. En los chats grupales, los usuarios podrán tener certeza de que un mensaje no solo ha sido recibido, sino que también ha sido visto por personas adicionales. En el caso de las conversaciones individuales, el tercer tick permitirá saber si la información compartida ha sido revisada por alguien que no sea el destinatario original.

¿Cómo activar el tercer tick azul en WhatsApp?

La activación de esta nueva funcionalidad será progresiva y estará disponible para todos los usuarios en las próximas semanas. Aquellos que deseen habilitarla deberán seguir estos sencillos pasos: