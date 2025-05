Newsletter 46 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #46 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: cómo la tecnología ayuda a los idiomas que están a punto de desaparecer

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿te han hackeado alguna vez una cuenta online, cuenta bancaria, tarjeta...?

🔢 El dato: búsquedas diarias que se hacen en Google

🎩 El truco: ahorra batería en tu portátil

💥 Mi recomendación: el canal de YouTube de Platzi

💡 El tema de la semana

🔍 Cómo la tecnología ayuda a preservar los idiomas en peligro de extinción

Los apagones no son solo de luz, también pueden ser culturales.

En el mundo se hablan más de 7.000 idiomas, pero muchos están en peligro de extinción.

Según los expertos, cada dos semanas desaparece una lengua.

¿La razón? Los hablantes dejan de usarla, las generaciones más jóvenes prefieren otros idiomas más extendidos y en algunos casos simplemente se pierde porque no hay registros escritos.

Imagínate que un día te despiertas y te dicen que tu idioma ha desaparecido.

No más memes, no más chistes en tu lengua materna, no más canciones que te recuerdan a tu infancia…

Suena triste.

Pero aquí es donde la tecnología, aunque a veces nos deje a oscuras, entra en acción para evitar que esto ocurra.

Aplicaciones que se convierten en salvavidas lingüísticos

Hace años, si querías aprender un idioma raro, tenías que buscar un libro viejo en una biblioteca o encontrar a una abuela sabia dispuesta a enseñarte.

Ahora, basta con abrir una app en el móvil.

Duolingo, por ejemplo, no solo enseña inglés o francés, sino que también ha añadido idiomas minoritarios como el hawaiano o el navajo.

¡Sí, puedes aprender navajo mientras esperas el autobús!

Otras plataformas, como Memrise o Endangered Languages Project, han creado cursos para preservar idiomas con menos hablantes.

Y no solo eso: hay apps hechas específicamente para comunidades indígenas.

Ma! Iwaidja, por ejemplo, es una aplicación que ayuda a preservar el idioma iwaidja, hablado por unas pocas personas en Australia.

Inteligencia artificial al rescate

Si la inteligencia artificial puede hacer deepfakes de famosos y escribir guiones de películas, ¿por qué no puede ayudar con los idiomas en peligro?

Empresas como Google y Microsoft están entrenando inteligencias artificiales para traducir y documentar lenguas que casi nadie habla.

Un ejemplo es Google Traductor, que ha añadido lenguas como el guaraní o el quechua.

Y aunque a veces las traducciones sean un poco… creativas (quien haya probado traducir algo raro en Google sabe de lo que hablo), al menos están ayudando a que estas lenguas sigan vivas en la era digital.

Además, algunos lingüistas están usando la IA para analizar grabaciones antiguas y reconstruir lenguas casi extintas.

Imagínate que en unos años puedas preguntarle a tu asistente de voz cómo decir "buenos días" en una lengua que no se ha hablado en siglos.

Redes sociales y videojuegos como herramientas de preservación

Las redes sociales no solo sirven para compartir fotos de comida o discutir sobre series. En TikTok, por ejemplo, hay hablantes de lenguas minoritarias que enseñan frases, cuentan historias y muestran su cultura.

Lo mismo pasa en YouTube, donde hay canales dedicados a enseñar idiomas casi desconocidos.

Y ojo con los videojuegos. Juegos como Minecraft o Skyrim han sido modificados por entusiastas para incluir lenguas en peligro.

Sí, puedes jugar a Minecraft en galés o aprender cherokee mientras exploras un mundo virtual.

El futuro: un mundo con más idiomas vivos

Gracias a la tecnología, los idiomas que antes estaban condenados a desaparecer ahora tienen una oportunidad de sobrevivir.

Aplicaciones, inteligencia artificial, redes sociales y videojuegos están haciendo que lenguas con pocos hablantes puedan mantenerse vivas y, quién sabe, quizá hasta ganar nuevos hablantes.

Así que la próxima vez que uses Google Traductor o juegues a un videojuego, recuerda que la tecnología no solo sirve para hacernos la vida más fácil, sino también para preservar algo tan valioso como el lenguaje.

Nunca se sabe cuándo un idioma casi olvidado puede volver a ponerse de moda.

📰 Noticias

En A Coruña y su área metropolitana existen muchas empresas tecnológicas que lo están haciendo muy bien.

✔️ Empecemos por la startup de Oleiros, Aguia, que está revolucionando la inspección de carreteras con drones.

Su tecnología analiza el estado del pavimento a partir de miles de imágenes aéreas y permite revisar cientos de kilómetros con precisión centimétrica sin interrumpir el tráfico.

✔️ También con sede en Oleiros, Emetel liderará la digitalización de Puertos del Estado.

Desplegará su plataforma Ágata para impulsar la automatización, la inteligencia artificial y la ciberseguridad en la red portuaria española.

Otra empresa coruñesa ha ganado otro gran contrato.

✔️ Altia se ha adjudicado la licitación pública para el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y de inteligencia de negocio para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

A las empresas tecnológicas coruñesas les está yendo bien, pero a las norteamericanas no tanto.

✔️ La Comisión Europea ha impuesto multas a Apple, por valor de 500 millones de euros, y a Meta, por valor de 300, porque han violado la Ley de Mercados Digitales europea.

✔️ Además, un juez ha determinado que Google monopoliza la tecnología de publicidad online

✔️ Meta eliminó "precipitadamente" la moderación de contenidos sin evaluar si perjudica los derechos humanos, según su supervisor

✔️ Esta nueva actualización de Whatsapp es interesante: permite saber si tu mensaje ha sido leído por una persona distinta al destinatario original

Un par de noticias de inteligencia artificial

✔️ Adiós a los asistentes, hola a los agentes: Manus AI redefine la inteligencia artificial

✔️ Los tribunales no reconocen derechos de autor a la Inteligencia Artificial

Y terminamos esta sección con dos noticias sobre esas molestas llamadas al móvil que nos hacen todos los días y que son spam.

✔️ La OCU insiste: alerta de estafas al devolver las llamadas a estos tres números de teléfono

✔️ Ni responder ni bloquear el número: esto es lo que tienes que hacer para acabar con las llamadas 'spam'

❓ Encuesta

La pasada semana, pregunté a los lectores de esta newsletter si utilizan o han utilizado un bloqueador de anuncios en su navegador.

El 75% de los que han votado lo han hecho de forma afirmativa.

Vamos con la pregunta de hoy.

¿Alguna vez te han hackeado una cuenta online, cuenta bancaria, tarjeta…?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

5,8

los billones (con B) de búsquedas que se realizan en Google cada día.

🎩 El truco

Este consejo hubiese venido bien el pasado lunes cuando todo se apagó, pero para la próxima vez ;)

Ahorra batería en tu ordenador portátil

Si alguna vez ves que te queda poca batería en tu portátil y no tienes cómo cargarlo, ahí van algunas recomendaciones:

Reduce el brillo de la pantalla

Desactiva el bluetooth y la WiFi cuando no los uses

Configura tu sistema operativo en modo de ahorro de energía

Cierra aplicaciones que consuman muchos recursos en segundo plano

Mantén actualizado el sistema operativo para optimizar el rendimiento de la batería

💥 Mi recomendación

El canal de YouTube de Platzi

Enfocado en educación online, Platzi ofrece contenido gratuito sobre programación, marketing, negocios y otras áreas de tecnología en español.

Es ideal para quienes quieren explorar carreras digitales.

