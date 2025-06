Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #50 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

¿50 ediciones ya? Sí, 50 ediciones ya.

Para celebrar esta cifra, esta newsletter va a ser especial.

He mantenido las secciones de las noticias y de la encuesta como siempre, pero hay variaciones en las otras cuatro.

He recopilado cinco ‘temas de la semana’, cinco datos, cinco trucos y cinco recomendaciones de los 49 que he publicado en el último año. No están todos los que son, pero sí son todos los que están.

💡 El tema de la semana

Comencé esta newsletter con un tema del que a veces es necesario pararse un momento a reflexionar: hemos olvidado vivir el momento

A petición de un lector, también recopilé las herramientas que uso cada día en el periódico.

Si me sigues desde hace tiempo en esta newsletter sabrás que para mí TikTok es la red más adictiva que se ha inventado. En la edición 6 escribí sobre por qué es tan adictivo Tiktok. Respuesta corta: todo es cuestión de química.

Como no podía ser de otra forma en una newsletter de tecnología, la inteligencia artificial siempre está presente en alguna de las secciones y a veces en varias. Hice un experimento y le pregunté a cuatro IA: “Si tuvieras que tomar el control de la sociedad y evitar que la humanidad alcance su máximo potencial, ¿cómo lo harías?” Las respuestas se asemejan mucho a lo que está ocurriendo en la actualidad.

Y cerramos esta recopilación de temas de la semana con uno de los últimos y que, por los comentarios que he recibido, ha gustado: cómo la tecnología ayuda a los idiomas que están a punto de desaparecer.

📰 Noticias

✔️ Para el próximo curso escolar los gallegos podrán matricular a sus hijos con el móvil.

La Xunta pretende facilitar el proceso a las familias y reducir la carga burocrática de los centros escolares. Eso sí, la inscripción vía papel se mantiene

✔️ Seguimos con educación y tecnología en la comunidad gallega.

Tras vetar el móvil y revisar E-Dixgal, Educación quiere conocer qué ocurre en los hogares.

En un macrosondeo, indaga sobre videojuegos, contacto con desconocidos, ‘sexting’ o se pregunta a los padres si limitan internet a sus hijos o penalizan un uso incorrecto.

✔️ La vida real se parece cada vez más a Black Mirror.

Google permite probarse ropa virtualmente con su nueva herramienta de IA.

✔️ Esta noticia también es muy Black Mirror.

El nuevo robot con sentido del tacto de Amazon podría suplantar a los trabajadores humanos de almacén.

Vamos con dos noticias sobre inteligencia artificial

✔️ OpenAI, dueña de ChatGPT, ficha a Jony Ive, mítico diseñador del iPhone, para crear el dispositivo de IA "más genial que el mundo ha visto"

A ver con qué nos sorprenden.

✔️ La IA puede anticiparse al caos de las ciudades. Un sistema de Inteligencia Artificial predice reacciones urbanas en tiempo real ante situaciones de crisis

✔️ Y cerramos esta sección con una noticia sobre fraude telefónico.

Cuidado si recibes este SMS de tu banco.

❓ Encuesta

La pasada semana, pregunté a los lectores de esta newsletter si tienen instalado un antivirus en su móvil. No en su ordenador, sino en el móvil.

Dos tercios han votado que no y un tercio, que sí. Pensaba que había menos.

Vamos con la pregunta de hoy.

¿Crees que los avances en inteligencia artificial deberían estar regulados ya por los gobiernos?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

Vamos con 5 de los datos más interesantes que he compartido en el último año.

✔️ Número de móviles que hay en España

✔️ ¿Cuál es la compañía más valiosa del planeta?

✔️ El ascensor más grande del mundo

✔️ Horas de vídeo que se suben a YouTube cada minuto

✔️ Años que se tardaría en ver todo el contenido de Netflix sin dormir ni descansar

🎩 El truco

Desde marzo del año pasado he compartido medio centenar de trucos. Estos son algunos de los más destacados

✔️ Para no perder calidad en las fotos que mandamos por WhatsApp

✔️ Recuperar pestañas cerradas del navegador

✔️ Usa Google como una calculadora

✔️ Encuentra tu móvil, aunque esté en silencio

✔️ Duplica la pantalla de tu móvil en tu ordenador

💥 Mi recomendación

Y terminamos esta newsleter especial con cinco recomendaciones. Al final han salido tres libros, un canal de YouTube y una serie de televisión.

✔️ El libro 'Los nativos digitales no existen'

✔️ El canal de YouTube QuantumFacture de José Luis Crespo

✔️ El libro ‘La Apple de Tim Cook’, de Leander Kahney

✔️ El libro 'Vida 3.0' de Max Tegmark

✔️ La serie 'Superconectados'

Hasta el próximo jueves.

