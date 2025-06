Youtube relaja sus políticas de moderación de contenido para permitir más vídeos ofensivos

YouTube está permitiendo que se publiquen más vídeos que vulneran su normativa. Según ha destapado The New York Times, la popular plataforma digital lleva desde el pasado diciembre animando a sus moderadores de contenido a no eliminar contenidos ofensivos que incumplen sus normas siempre que se trate de temas políticos, sociales y culturales de interés público, una definición poco clara.

La compañía, propiedad de la matriz Alphabet, no ha emitido ningún comunicado público en el que especifica ese cambio. Sin embargo, el diario neoyorquino ha accedido a documentos internos de finales de 2024 en los que se indicaba a sus empleados encargados de la moderación de contenido la necesidad de anteponer la "libertad de expresión" al riesgo que pueden causar esos vídeos a la hora de decidir qué se retira y qué se mantiene en línea.

De esta manera, YouTube amplía la lista de excepciones que impulsó el año pasado antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Fue entonces cuando la empresa empezó a permitir la publicación de vídeos de candidatos, incluso si estos violaban las normas de la plataforma al lanzar mensajes que podían ser interpretados como una incitación al odio.

"Reconociendo que la definición de 'interés público' está siempre en evolución, actualizamos nuestras directrices para estas excepciones con el fin de reflejar los nuevos tipos de debate que vemos en la plataforma hoy en día", ha explicado Nicole Bell, portavoz de la compañía, en declaraciones a The New York Times. "Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: proteger la libertad de expresión en YouTube y, al mismo tiempo, mitigar los daños atroce".

Menos moderación con Trump de presidente

Con esta relajación de sus políticas internas, YouTube sigue los pasos de otras redes sociales como X, anteriormente conocida como Twitter y propiedad de Elon Musk, o Facebook e Instagram, propiedad del gigante tecnológico Meta. Ambas plataformas han trasladado a los usuarios la responsabilidad de indicar si aquello que está publicado es verdad o mentira, un giro que, según los críticos, contribuye a una propagación más rápida de desinformación y de incitación al odio.

Esta tendencia en el ecosistema digital responde al regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense. En su primer día en la Casa Blanca, Trump ya firmó una orden ejecutiva para acabar con la moderación de contenidos en Internet, una práctica hasta hace poco habitual que ha denunciado como una campaña de "censura" del Gobierno y las empresas tecnológicas contra las voces conservadoras.

Más contenido ofensivo

Aunque ha optado por flexibilizar la aplicación de sus normas, YouTube sigue eliminando aquel contenido considerado peligroso. La compañía ha indicado que, en los primeros tres meses de 2025, ha suprimido un total de 192.586 vídeos por contenidos de odio y abuso, lo que supone un 22% más que el año anterior.

Sin embargo, para los vídeos considerados de interés público, la plataforma ha elevado el umbral del contenido considerado ofensivo que permite publicar. Antes, solo permitía que este ocupase una cuarta parte del vídeo, mientras que en los últimos seis meses ha pasado a aumentarse hasta la mitad de cada vídeo.

A la práctica, esa modificación se traduce en una mayor permisividad con la publicación de contenidos de debate político o de mítines de campaña electoral. Eso beneficia principalmente a podcasters que puedan abordar estos temas, mezclando la información con opinión.