Newsletter 53 | Desenredando la tecnología

💡 El tema de la semana: pantallas y niños, ¿estamos creando una generación adicta?

📰 Noticias

❓ La encuesta: ¿te has arrepentido de publicar algo en redes sociales y los has borrado después?

🔢 El dato: millones de ciberataques que se producen cada día en el mundo.

🎩 El truco: usa un lector de RSS

💥 Mi recomendación: el libro 'La gran fragmentación', de Ricardo de Querol.

💡 El tema de la semana

🔍 Pantallas y niños: ¿estamos criando una generación adicta?

Hace unos años, los padres se preocupaban porque sus hijos pasaban demasiado tiempo viendo la televisión.

Hoy, la televisión es lo de menos.

Móviles, tablets, consolas y redes sociales han tomado el relevo, y con un nivel de adicción mucho mayor.

Los niños de hoy crecen en un mundo donde las pantallas son parte de su vida cotidiana.

Ya no es solo cuestión de entretenimiento: las usan en el colegio, para hacer deberes, para comunicarse con amigos y hasta para relajarse antes de dormir.

Pero, ¿qué efectos tiene esto en su desarrollo?

Los expertos llevan años advirtiendo sobre los riesgos del uso excesivo de pantallas en la infancia y en la adolescencia.

Entre ellos, destacan problemas de atención, dificultades para gestionar la frustración y una menor capacidad de socialización en el mundo real.

Además, la sobreexposición a las redes sociales afecta la autoestima de los más jóvenes, lo que les hace sentir que su vida no es tan perfecta como la de los influencers que siguen.

Uno de los problemas principales es que las pantallas están diseñadas para ser adictivas.

YouTube, TikTok o Instagram utilizan algoritmos que enganchan a los usuarios con vídeos cortos y recomendaciones infinitas.

Un niño o un joven no tienen la misma capacidad que un adulto para autorregularse (y eso que a los mayores también nos cuesta), así que es fácil que pasen horas pegados a una pantalla sin darse cuenta.

Pero prohibirlas no es la solución.

Vivimos en un mundo digital, y los niños y los jóvenes deben aprender a manejar la tecnología de forma responsable.

La clave está en establecer límites y enseñarles a usar las pantallas de manera equilibrada.

Algunas recomendaciones de los expertos incluyen:

✅ Evitar pantallas antes de dormir, ya que la luz azul afecta la calidad del sueño.

✅ Fomentar actividades sin tecnología, como leer, jugar al aire libre o hacer deporte.

✅ Controlar el tiempo de uso con reglas claras, como un máximo de 1-2 horas al día de entretenimiento digital.

✅ Supervisar el contenido que consumen, asegurándose de que sea adecuado para su edad.

✅ Dar ejemplo, porque de nada sirve pedirles que dejen el móvil si los adultos no lo soltamos.

La tecnología no es el enemigo, pero su uso sin control sí es un problema.

Si queremos que los niños crezcan con una relación sana con las pantallas, debemos enseñarles desde pequeños a usarlas con criterio.

Porque lo que está en juego no es solo su tiempo, sino su desarrollo y bienestar.

📰 Noticias

✔️ WhatsApp deja de ser gratis.

Mark Zuckerberg no iba a dejar de ganar dinero con los 2.000 millones de usuarios que el servicio de mensajería tiene en el mundo, de los que 33 millones, están en España.

No habrá que pagar, pero a cambio Meta anuncia la introducción de publicidad en WhatsApp

✔️ Al hilo de la anterior noticia, ya hay más móviles en Galicia que habitantes empadronados: 45.670 más

Como dos noticias juntas se entienden mejor, a la anterior se puede unir la siguiente, que está relacionada con el tema de la semana

✔️ El 78% de los adolescentes dice estar ‘enganchado’ a dispositivos electrónicos

Uno de cada tres consulta webs de pornografía, según una encuesta realizada por Aldeas Infantiles

No todas las noticias tecnológicas son negativas. Ahí van tres positivas relacionadas con la medicina.

✔️ Las consultas por videollamada en la sanidad gallega se disparan: 16 al día

✔️ A Coruña probará el uso de drones para el transporte de muestras y fármacos entre sus centros sanitarios

✔️ Diseñan con IA una molécula para tratar el alzhéimer y el cáncer

✔️ En A Coruña tenemos mucha suerte de contar con eventos como Mundos Digitales. El congreso audiovisual cita en Palexco del 3 al 5 de julio a figuras como los creadores de ‘Los Simpsons’, el supervisor de animación de ‘Lilo&Stich’ y el director de efectos visuales de ‘Adolescencia’

✔️ Netflix cumple una década en España. Mis compañeros han creado este reportaje multimedia muy bueno para festejar la llegada de la plataforma a España hace 10 años.

✔️ Y cerramos con un tema que cada vez va a ser más importante.

La huella digital no desaparece tras la muerte de una persona. Su vida digital continúa tras su entierro.

En la mayoría de los casos, queda ahí, como un recuerdo, un residuo de una vida pasada, pero ¿qué sucede cuándo los familiares desean borrar ese rastro? ¿hay para ellos derecho al olvido?

❓ Encuesta

La pasada semana, pregunté a los lectores de esta newsletter si cubren o han cubierto la cámara de su portátil por precaución para preservar su intimidad.

La verdad es que me han sorprendido las respuestas. Creía que no había tantos que lo hacían. La mitad ha votado que sí y la otra mitad, que no.

Vamos con la pregunta de hoy.

¿Te has arrepentido de publicar algo en redes sociales y lo has borrado después?

👍 Sí

👎 No

El resultado, la próxima semana

🔢 El dato tecnológico

4

Los millones de ciberataques que se producen cada día en el mundo.

🎩 El truco

Utiliza un lector de RSS

Si sigues varios blogs y webs de noticias, considera usar un lector de RSS como Feedly.

Estas plataformas te permiten centralizar todas tus fuentes de información en un solo lugar y acceder a contenido nuevo sin tener que visitar cada página de forma individual.

💥 Mi recomendación

El libro: La gran fragmentación de Ricardo de Querol

Un análisis claro sobre cómo los algoritmos impactan en nuestra vida cotidiana y en nuestras decisiones.

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

